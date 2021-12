Naj bo uporaba pirotehnike med prazniki varna in uvidevna

Policisti vse, ki boste kupovali in uporabljali pirotehnične izdelke, pozivajo, da z zgledom pripomorete k njihovi varni uporabi. "Kupujte le originalne izdelke in zgolj pri pooblaščenih trgovcih. Pri tem bodite pozorni na oznako CE, ki zagotavlja, da proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določa evropska regulativa. Uporabljajte jih le v skladu z navodili proizvajalca. Pri uporabi ognjemetnih izdelkov ni prostora za alkohol, droge, nepremišljenost in objestnost."

Nekateri pirotehnični izdelki so na trgovskih policah sicer vse leto, prodaja ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok (pokajoče žabice, pok vrvica, pokajoče kroglice), je fizičnim osebam vsako leto dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa od 26. decembra do vključno 1. januarja.

V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.

Ognjemetne izdelke kategorije F1, katerih glavnih učinek je pok, je prepovedano uporabljati v bližini bolnišnic, v strnjenih naseljih, stanovanjskih zgradbah in zaprtih prostorih, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer potekajo javni shodi in javne prireditve.

Prav zaradi nevarnosti nastanka poškodb policisti odsvetujejo kakršno koli rabo prepovedanih petard različnih oblik in moči. Poškodbe zaradi pirotehnike so različne, od manjših opeklinskih ran, brez večjih funkcionalnih posledic, do žal zelo pogosto precej hudih poškodb z obsežnimi funkcionalnimi in estetskimi posledicami, kot so poškodbe rok, oči in obraza. Žal so poškodbe najbolj pogoste prav pri mladih ljudeh, ki se nato vse življenje spopadajo tako s fizičnimi kot psihičnimi posledicami, ki predstavljajo breme tudi za njihove družine.

Ne le stres in poškodbe, nastane lahko tudi velika materialna škoda

Nepravilna ali objestna uporaba pirotehnike pa ni nevarna zgolj za uporabnika in mimoidoče, temveč pogosto povzroča škodo na bližnjih objektih. V prazničnem času se tako pogosto poveča število požarov, saj posamezniki petarde ali druge pirotehnične izdelke mečejo v koše za smeti in zabojnike, da bi dosegli močan pok.

Takšno početje je izjemno nevarno, saj se požar lahko hitro razširi tudi na parkirane avtomobile ali stanovanjske zgradbe, ki so v bližini. Lahko se zgodi, da se ponesrečijo tudi ognjemeti, ki namesto v zraku končajo v bližnjem objektu.

Kateri izdelki so dovoljeni in kateri prepovedani?

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov, kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana. To so petarde različnih oblik in moči. "Ker vsako leto ugotavljamo, da so razlog za nastanek poškodb, predvsem med mladoletniki, petarde različnih oblik in moči, pozivamo starše, da se o nevarnostih uporabe prepovedanih petard in njihovih posledicah pogovorijo z otroki in jim ponudijo drugačno vrsto zabave. Ugotavljamo tudi, da so otroci pogosto tarče prodajalcev prepovedanih petard, ki jim je mar le za zaslužek, morebitne poškodbe pri otrocih in njihove daljnosežne psihične in fizične posledice pa jih ne zanimajo," opozarjajo policisti.

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1 (tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice, iskrice) ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov 2. kategorije (kot so rakete, rimske svečke) pa ni dovoljena mlajšim od 16 let. Pirotehnične izdelke kategorij F1 in F2 lahko uporabljajo mlajši od 14 oziroma 16 let, le če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba fontan in baterij kategorije F3 je dovoljena le osebam, starejšim od osemnajst let. Prav tako so tudi pirotehnični izdelki kategorije P1 dovoljeni le polnoletnim osebam.

Predvidena globa za prekršek je od 400 do 1.200 evrov. Pri tem se izreče tudi stranska sankcija odvzema pirotehničnega izdelka. Stranska sankcija se izreče tudi, če izdelki niso storilčeva last.

Naj bodo prazniki prijetni in varni

"Z nekaj prijazne požrtvovalnosti se lahko odpovemo takšni zabavi in tako ljudem in živalim polepšamo praznike. Polepšali pa jih bomo tudi predstavnikom interventnih služb, kot so zdravniki, gasilci in policisti. Vsako dejanje, s katerim damo prednost drugim, pa bo zagotovo izpolnilo tudi nas, nenazadnje je prav to bistvo prihajajočih praznikov," so še zapisali policisti.