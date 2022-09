Naj bo vrnitev v šolske klopi več kot le obveznost!

Ciril, Cene in Cvetka - junaki CCC kampanje NAZAJ V ŠOLO bodo poskrbeli za dobro počutje in modni stil v novem šolskem letu. Preveri našo ponudbo za otroke in najstnike ter ustvari šolske komplete po najboljših cenah – šolsko obutev lahko pridobiš že od 16,99 €, nahrbtnike pa od 19,99 € in neustavljiv -40% popust na drugi, ugodnejši par obutve.

Zadnji tedni poletnih počitnic so pripeljali počitek do konca, zato je potrebno imeti pripravljen šolski outfit. Glede na to, da se novo šolsko leto bliža, je CCC začel kampanjo NAZAJ V ŠOLO , kjer se lahko naši najmlajši vrnejo v šolo po najnovejši modi. Junaki naše kampanje, Ciril, Cene in Cvetka, bodo poskrbeli, da bo priprava na šolo še bolj zabavna!

V soboto, 3.septembra, se obeta nora zabava pred začetkom šole v trgovina CCC v nakupovalnem centru Supernova Rudnik ob 11. uri. Vsi ste vabljeni na veliki CCC dogodeg- TVOJ ČAS ZA IGRO, kjer lahko igrate s svojim najljubšim gejmerjom Leji c a , ScorpLZ ali JureTrsanBlond (aka Zagy) Za prihajajoče šolsko leto je CCC pripravil ponudbo, s katero bo veliko lažje kupiti šolski outfit na enem mestu. Med ponujenimi artikli za otroke in najstnike lahko najdeš superge, nahrbtnike , udobna oblačila, kot tudi dodatke, s katerimi boš dopolnil svoj šolski stil.

Bogat asortiment oblačil in obutve znanih blagovnih znamk za otroke v CCC, kot so Adidas, Fila, Puma, Champion in Converse. V ponudbi imamo tudi naše lastne znamke: Sprandi, Nelli Blu in Action Boy. Vsi sekundarni artikli so na voljo v CCC trgovinah in na ccc.eu . Za oboževalce čarovnije je CCC pripravil kolekcijo s pravljičnimi motivi Harry Potterja.

Vsak, ki si želi moderna oblačila in obutev ne bo razočaran s Sprandi kolekcijo. Odslej se malčki lahko oblečejo od glave do peta zahvaljujoč široki ponudbi superg in športnih oblačil, ki jih lahko naročine na ccc.eu/si . Ne pozabimo na modne dodatke. Obvezen detajl na vsakemu učencu so udobni in prostorni nahrbtniki, ki bodo držali knjige, zvezke in druge pripomočke! V CCC smo pripravili široko izbiro športnih nahrbtnikov za mlajše in starejše šolarje. Dodaj barviti modni dodatek v svoj šolski stil: kape, bucket klobuki in nogavice bodo dopolnili tvoj šolski stil.

CCC ti ponuja šolske komplete po najboljših cenah. Kupi obutev za šolo že od 16,99 €, nahrbtnike pa po ceni od 19,99 €. Vsi artikli so na voljo v vseh CCC trgovinah in na ccc.eu .

