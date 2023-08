Naj bo vsak km doživetje

Pri Škodi se tega zavedajo, zato so novi slogan Let's Explore podkrepili z zavezo, da bodo njihova vozila ostala tisti zanesljiv sopotnik, ki bo delil našo radovednost in z nami raziskoval svet. Na kratko: za nalogo in vodilo so si zadali sodobno dostopno mobilnost z vsem tistim, kar na poti potrebujemo, in s presenečenji, ki poenostavljajo naš vsakdan. Ali kot pravijo pri Škodi, manj ko imaš razlogov za skrb, več razlogov imaš, da zares živiš. Kdo se ne bi strinjal s tem?

#ŠkodaNaTouru

Naj bo vsak kilometer doživetje, so si rekli tudi pri Škodi Slovenija, in na največji kolesarski dogodek leta poslali slovensko odpravo. Dirko Tour de France, katerega partner je bila letos Škoda že dvajsetič (!) zapored, sta najprej povsem od blizu doživela Antea in Uroš Bitenc. Oglejte si video dnevnik najbolj norih desetih dni najinega življenja, kot navdušeno pravita sama.