Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Naj božič napolni srca s svojo močjo, tolažbo in mirom'

Ljubljana, 24. 12. 2025 18.35 pred 57 minutami 5 min branja 5

Avtor:
K.H. STA
Božič

Slovenski škofje so v skupni božični poslanici vsem zaželeli, naj bodo božični prazniki čim bolj globoko doživeti, leto 2026, ki prihaja, pa čim bolj blagoslovljeno. Premier Robert Golob pa je v svoji božični poslanici državljane pozval, da odprejo srca ter drug drugemu prinesejo največjo vrednost, to je spoštovanje, sočutje in mir.

"Človeška toplina je tista nit, ki povezuje našo skupnost tudi, ko ni vse popolno. Ko življenje prinese preizkušnje, nas nežni pogledi in odprta beseda zmorejo vrniti k bistvu," je dejal premier Robert Golob.

Golob je v poslanici, objavljeni na družbenih omrežjih, božični čas označil za najbolj čaroben čas v letu. "To je čas, ko odložimo skrbi in se prepustimo sanjam," je dejal.

V svetu primerjanja, lovljenja in hitenja prav ti dnevi vabijo k več sočutnosti. "Da ljudi, ki so ob nas, ne le vidimo, temveč čutimo v njihovi najbolj pristni biti," je poudaril. Kot je dejal, verjame, da v vsakem človeku tli nekaj dobrega, človeška toplina pa je nit, ki povezuje skupnost tudi, ko ni vse popolno.

Preberi še Božičkovo pot spremljajo radarji in sateliti

Božič po njegovih besedah prinese tudi "tiho mehkobo", njegovo bistvo pa ni le v darilih, pač pa v pričakovanju. "V tem, da verjamemo, da nekaj lepega prihaja. In to pričakovanje ne pripada samo otrokom, tudi odrasli ga nosimo v sebi," je spomnil predsednik vlade.

Ob tem je pozval, naj bo tokratni božič priložnost za odpiranje src in vrat. "In da drug drugemu prinesemo tisto, kar ima največjo vrednost: spoštovanje, sočutje in mir."

Državljanom je zaželel vesel in blagoslovljen božič ter praznike, v času katerih se bodo počutili sprejete. "In leto, v katerem bo občutek doma povsod, kjer boste nosili del svojega srca. Naj vam bo toplo. Naj vam bo lepo," je sklenil.

Škofje v božični poslanici: Naj božič napolni srca s svojo močjo, tolažbo in mirom

Slovenski škofje so v skupni božični poslanici vsem zaželeli, naj bodo božični prazniki čim bolj globoko doživeti, leto 2026, ki prihaja, pa čim bolj blagoslovljeno. "Naj novorojeni odrešenik napolni naša srca s svojo močjo, tolažbo in mirom, z darovi, ki niso od tega sveta in nam jih zemeljski svet ne more dati," so zaželeli.

V poslanici so škofje zapisali, da se Jezus Kristus, katerega rojstvo obeležuje božič, ni rodil po človeški volji, ampak je dar Boga, ki je svet tako ljubil, "da je dal edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje", kar je sicer tudi oznanilo, ki ga Cerkev obnavlja vsako leto.

Božič
Božič
FOTO: Shutterstock

Božič po navedbah katoliških škofov ljudi napolnjuje z veseljem, da se čutijo ljubljene in nagovorjene. "Ko bomo ob božičnih praznikih okrasili naše domove in postavili jaslice, prižgali luči na božičnem drevesu, naj bodo naša srca odprta in pripravljena sprejeti Gospoda, ki prihaja. Po srečanju z njim bodo naša srca napolnjena z mirom in novim upanjem, ne glede na sence in temine, ki nas obdajajo," so zapisali.

Božič je sicer po navedbah škofov najlepši takrat, "ko doživimo, da se nas na dnu naših src dotakne novorojeni in prežene od nas vsako razočaranost, osamelost in naveličanost, ker nam prinaša luč".

Vsem so zaželeli, da bi bil letošnji božič nova priložnost za osebno srečanje z Odrešenikom. "Potem bomo napolnjeni z novim upanjem in tako postali misijonarji upanja," so še dodali.

Klakočar Zupančič v praznični poslanici: Skupna vizija mora biti država za razvijanje potencialov vsakega

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v praznični poslanici izpostavila, da so v času nemira in negotovosti prazniki opomin na vrednote miru, sočutja in medsebojnega razumevanja. Spomnila je na doseženo v letu 2025, a poudarila, da še nismo na cilju. Skupna vizija mora biti država, v kateri lahko vsakdo popolnoma razvije svoje potenciale, meni.

Predsednica DZ je v praznični poslanici dejala, da je praznični čas dragocen trenutek leta, ko nastopi čas za pogled nazaj na prehojeno pot ter razmislek o dogodkih in izkušnjah, ki so zaznamovali preteklo leto.

Po njeni oceni je Slovenija kot skupnost leto 2025 preživela dokaj mirno, doseženo pa je bilo nekaj pomembnih ciljev, predvsem na področju skrbi za najbolj ranljive skupine, plač zaposlenim za opravljeno delo in na indeksu zaznavanja korupcije. "Slovenija se je postavila na svetovni zemljevid kot aktivna zagovornica miru in reševanja konfliktov po mirni poti, pri tem pa ne delamo razlik zaradi političnega pragmatizma ali interesov tistih, ki konflikte spodbujajo zaradi lastnih materialnih koristi," je izpostavila Klakočar Zupančič.

Preberi še Božična voščilnica zakoncev Trump: Sta lahko videti še bolj nezadovoljno?

Opomnila pa je, da vsi dosežki ne smejo zamegliti dejstva, da še nismo na cilju. "Napake, ki smo jih storili v preteklosti, je treba analizirati in jih po najboljših močeh popraviti, kajti naša skupna vizija mora biti država, v kateri lahko vsakdo brez izjem popolnoma razvije svoje potenciale," je poudarila.

Obenem je opozorila, da so izključevanje posameznikov ali skupin, strašenje in spodbujanje sovraštva ter delitev po kateremkoli kriteriju zavržna dejanja, ki v naši skupnosti ne smejo imeti domovinske pravice.

V času nemira in negotovosti so tako prihajajoči praznikih po besedah Klakočar Zupančič toliko pomembnejši opomin na vrednote miru, sočutja in medsebojnega razumevanja.

To naj bo obdobje, ko si vzamemo več časa drug za drugega, izkoristimo priložnost za srečanja, za katera čez leto morda ni bilo dovolj časa, je na srce položila državljanom. "Naj bodo to dnevi bližine, pogovorov, iskrenih misli in drobnih dejanj, pozornosti, ki bogatijo naše odnose in krepijo občutek skupnosti," je pozvala predsednica DZ. Zahvalila pa se je tudi vsem, ki bodo v tem času opravljali svoje delo in skrbeli za druge.

"Spoštovane državljanke in državljani, želim vam božično praznovanje, polno topline, miru in bližine, v novem letu pa obilo zdravja, zagnanosti in navdiha za osebno rast, ki je najboljši temelj tudi za rast in blaginjo naše skupnosti," je poslanico sklenila Klakočar Zupančič.

božič božična poslanica poslanica

SDT z obtožnico zoper šest policistov

Za pomoč pri izvajanju kastracije pujskov v prihodnjih dveh letih 2,8 milijona evrov

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sirhakel7
24. 12. 2025 19.36
Tudi jaz želim lep božič vsem kristjanom, dobrim delovnim ljudem, sodržavljanom in nenazadnje tudi tistim drugim, ki so še izgubljeni in še niso našli poti.
Odgovori
+7
7 0
Veščec
24. 12. 2025 19.42
Hvala enako
Odgovori
0 0
komarec
24. 12. 2025 19.28
Kaj pravi znanost, obstaja bog? Za časa kovida pa tisti ki se nismo želeli cepiti smo bili šikanirani češ da ne spoštujemo znanosti.
Odgovori
-6
0 6
300 let do specialista
24. 12. 2025 19.14
Vesel, miren blagoslovljen božič vsem skupaj!💪
Odgovori
-6
3 9
Vrtni a
24. 12. 2025 19.09
Vsaj škofje ne bi smeli poglabjati iluzije o božiču in ideale o prečudovitih odnosih, če je resnica daleč o tega.
Odgovori
-8
2 10
bibaleze
Portal
Kako do popolnih družinskih fotografij?
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine
Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine
zadovoljna
Portal
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
To so najlepši nohti za novoletne praznike
To so najlepši nohti za novoletne praznike
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?
Se spomnite, kateri Slovenci so pristali na žaru?
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?
Melatonin: za koga je priporočljiv in za koga ne?
cekin
Portal
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
moskisvet
Portal
Umrla je glasbena legenda
Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?
Ali lahko umetna inteligenca zamenja vašega osebnega trenerja?
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Tako se ne smete obnašati na božični večerji
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pametno izberite barvo spalnice saj vpliva na naslednje
Pametno izberite barvo spalnice saj vpliva na naslednje
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
okusno
Portal
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Slastna praznična sladica brez peke
Slastna praznična sladica brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425