"Človeška toplina je tista nit, ki povezuje našo skupnost tudi, ko ni vse popolno. Ko življenje prinese preizkušnje, nas nežni pogledi in odprta beseda zmorejo vrniti k bistvu," je dejal premier Robert Golob. Golob je v poslanici, objavljeni na družbenih omrežjih, božični čas označil za najbolj čaroben čas v letu. "To je čas, ko odložimo skrbi in se prepustimo sanjam," je dejal. V svetu primerjanja, lovljenja in hitenja prav ti dnevi vabijo k več sočutnosti. "Da ljudi, ki so ob nas, ne le vidimo, temveč čutimo v njihovi najbolj pristni biti," je poudaril. Kot je dejal, verjame, da v vsakem človeku tli nekaj dobrega, človeška toplina pa je nit, ki povezuje skupnost tudi, ko ni vse popolno.

Božič po njegovih besedah prinese tudi "tiho mehkobo", njegovo bistvo pa ni le v darilih, pač pa v pričakovanju. "V tem, da verjamemo, da nekaj lepega prihaja. In to pričakovanje ne pripada samo otrokom, tudi odrasli ga nosimo v sebi," je spomnil predsednik vlade. Ob tem je pozval, naj bo tokratni božič priložnost za odpiranje src in vrat. "In da drug drugemu prinesemo tisto, kar ima največjo vrednost: spoštovanje, sočutje in mir." Državljanom je zaželel vesel in blagoslovljen božič ter praznike, v času katerih se bodo počutili sprejete. "In leto, v katerem bo občutek doma povsod, kjer boste nosili del svojega srca. Naj vam bo toplo. Naj vam bo lepo," je sklenil.

Škofje v božični poslanici: Naj božič napolni srca s svojo močjo, tolažbo in mirom

Slovenski škofje so v skupni božični poslanici vsem zaželeli, naj bodo božični prazniki čim bolj globoko doživeti, leto 2026, ki prihaja, pa čim bolj blagoslovljeno. "Naj novorojeni odrešenik napolni naša srca s svojo močjo, tolažbo in mirom, z darovi, ki niso od tega sveta in nam jih zemeljski svet ne more dati," so zaželeli. V poslanici so škofje zapisali, da se Jezus Kristus, katerega rojstvo obeležuje božič, ni rodil po človeški volji, ampak je dar Boga, ki je svet tako ljubil, "da je dal edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje", kar je sicer tudi oznanilo, ki ga Cerkev obnavlja vsako leto.

Božič FOTO: Shutterstock

Božič po navedbah katoliških škofov ljudi napolnjuje z veseljem, da se čutijo ljubljene in nagovorjene. "Ko bomo ob božičnih praznikih okrasili naše domove in postavili jaslice, prižgali luči na božičnem drevesu, naj bodo naša srca odprta in pripravljena sprejeti Gospoda, ki prihaja. Po srečanju z njim bodo naša srca napolnjena z mirom in novim upanjem, ne glede na sence in temine, ki nas obdajajo," so zapisali. Božič je sicer po navedbah škofov najlepši takrat, "ko doživimo, da se nas na dnu naših src dotakne novorojeni in prežene od nas vsako razočaranost, osamelost in naveličanost, ker nam prinaša luč". Vsem so zaželeli, da bi bil letošnji božič nova priložnost za osebno srečanje z Odrešenikom. "Potem bomo napolnjeni z novim upanjem in tako postali misijonarji upanja," so še dodali.

Klakočar Zupančič v praznični poslanici: Skupna vizija mora biti država za razvijanje potencialov vsakega

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v praznični poslanici izpostavila, da so v času nemira in negotovosti prazniki opomin na vrednote miru, sočutja in medsebojnega razumevanja. Spomnila je na doseženo v letu 2025, a poudarila, da še nismo na cilju. Skupna vizija mora biti država, v kateri lahko vsakdo popolnoma razvije svoje potenciale, meni. Predsednica DZ je v praznični poslanici dejala, da je praznični čas dragocen trenutek leta, ko nastopi čas za pogled nazaj na prehojeno pot ter razmislek o dogodkih in izkušnjah, ki so zaznamovali preteklo leto. Po njeni oceni je Slovenija kot skupnost leto 2025 preživela dokaj mirno, doseženo pa je bilo nekaj pomembnih ciljev, predvsem na področju skrbi za najbolj ranljive skupine, plač zaposlenim za opravljeno delo in na indeksu zaznavanja korupcije. "Slovenija se je postavila na svetovni zemljevid kot aktivna zagovornica miru in reševanja konfliktov po mirni poti, pri tem pa ne delamo razlik zaradi političnega pragmatizma ali interesov tistih, ki konflikte spodbujajo zaradi lastnih materialnih koristi," je izpostavila Klakočar Zupančič.