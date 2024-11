Naj Fala Kruh 2024 in Pizza Masterclass

To je Pizza Masterclass , ki ga bo vodil Aleš Rekar, vodja Sekcije picopekov Slovenije, in se ga lahko udeležijo vsi udeleženci natečaja Naj Fala Kruh 2024 in obiskovalci.

Prijavite svoj kruh na natečaj Naj Fala Kruh 2024

Če uživate v peki in če bi želeli svoj "zmagovalni" kruh pokazati tudi ostalim pekovskim navdušencem in širši javnosti, se prijavite čim prej na natečaj v peki Kruha Naj Fala Kruh 2024.

Strokovna komisija bo najboljše kruhe izbirala v 3 kategorijah. Kategorijama pšenični in mešani kruh ter kruh posebne vrste se bo pridružila še ena nova – kategorija fokača. Svojega favorita pa bodo izbirali tudi obiskovalci. Zmagovalce čakajo lepe nagrade.

Darilo ob prijavi do 28. oktobra

Prijave so odprte do 4. novembra. Prijavite se tako, da pošljete recept svojega kruha ali fokače ter svoje ime, priimek ter naslov/elektronski naslov na fala.sloncek@gmail.com ali Facebook stran Fala Slonček. Tiste, ki se boste prijavili do 28. oktobra, čaka posebno darilo. Vsi sodelujoči boste nato vabljeni, da svoje pekovske mojstrovine prinesete na ocenjevanje in razstavo kruhov ter fokač.