Romi iz Pomurja: Ne mečite nas v isti koš

Imajo lipov drevored sobivanja, sredi naselja je tudi nogometno igrišče, kjer trenirajo Murini nogometaši, še posebej ponosni pa so na vrtec, ki ga obiskujejo tako romski kot neromski otroci. "Pušča je svoj razvoj doživela prav na sprejetosti in sobivanju," pravi predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš .

Naselje Pušča v Murski Soboti je urejeno in se po ničemer ne razlikuje, v njem živi okoli 750 Romov, zaposlenost je velika. "Sem bil zaposlen v ABC Pomurki, žena v bolnišnici, od letos avgusta je upokojena, oba otroka sta zaposlena," pravi Karel Bajič . "Z možem sva si naredila hišo, 40 let sva garala za to hišo, vse je urejeno tako znotraj kot zunaj," pa pove Ana Šarkezi .

"Kljub stoletni prisotnosti Romov še vedno ni enostavno, je pa lahko problematično, kot je zdaj na jugovzhodnem delu, zato moramo skrbno paziti, da se politični, šolski in javni pogovor ne sprevrže v smer delitev na 'mi' in 'oni'," dodaja Rudaš.

Pomurske občine so lahko za zgled, med njimi Murska Sobota, Dobrovnik in Cankova. Sodelovanje, vključenost v družbo in vlaganje v infrastrukturo so pomembni pri uspešni integraciji. "V Murski Soboti ne beležimo nekih problemov. Lahko rečemo, da je to plod večdesetletnega dela," pravi podžupan Murske Sobote Timi Gomboc.

"Nedopustno se mi zdi, da v eni mali Sloveniji potenciramo posamezne dogodke, ki se dogajajo tudi zunaj romske populacije. Vsakršno nasilje, ne glede na to, kdo ga naredi, morajo pristojne inštitucije sprejeti ukrepe in dosledno proti vsakemu posamezniku ukrepati. V moji mali občini imamo osem vasi, v štirih vaseh živijo Romi in neromi složno skupaj," zaključi župan Cankove Danilo Kacijan.

V Forumu romskih svetnikov Slovenije so oblikovali tudi konkretne sklepe za reševanje razmer v jugovzhodnem delu. Med drugim takojšnjo zagotovitev reda v romskih naseljih, kaznovanje odgovornih ter zagotovitev vode, elektrike in cestnih povezav.