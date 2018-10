Naj policist lanskega leta postal Jan Luknar

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je ob odprtju 3. dnevov nacionalne varnosti dejal, "da so sodobni varnostni izzivi nepredvidljivi in spreminjajoči. Postali so stalnica, ki se ji ne moremo izogniti in zahtevajo hitro prilagajanje in odzivanje vseh akterjev nacionalno-varnostnega sistema, predvsem pa njihovo sodelovanje,"so zapisali na straneh ministrstva.