'Naj pridejo, ampak ne k nam'

Da se bojijo za svoje otroke, za svoj obstoj, da jih je strah posilstev, tatvin, tako za rubriko 24UR INŠPEKTOR razlagajo tisti, ki se bodo, kot pravijo, do konca borili, da na nekdanjih mejnih prehodih Obrežje in Središče ob Dravi ne bo azilnih centrov, kot to načrtuje vlada. Zakaj so migranti tako osovraženi, zakaj jih nihče noče in kako je danes s solidarnostjo? Solidarnostjo do tistih, ki so prepešačili kilometre in kilometre v iskanju boljšega življenja?