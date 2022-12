Naj se praznovanje začne na dobri sedežni!

Bliža se najlepši čas v letu - praznični december, ko ob obilici dobre hrane in pijače, prijateljev in družine ustvarjamo nove nepozabne spomine.

Seveda pa si udobnega druženja brez kakovostne sedežne garniture sploh ne moremo predstavljati. Prav ta kos pohištva, ki je osrednji element vsake dnevne sobe, je namreč ključen za prijetno preživljanje prazničnih druženj z vašimi najdražjimi. Če je vaša stara sedežna že nekoliko dotrajana, je čarobni december odlična priložnost, da si omislite novo. Tako boste očarali svoje goste, sebi pa privoščili odlično božično darilo.

Izbira sedežne garniture ni lahka naloga Preden se podate v nakup nove sedežne garniture naj vas opozorimo, da še zdaleč ne gre za lahko nalogo. Pri njeni izbiri morate namreč biti pazljivi na nekaj ključnih lastnosti, ki pomembno vplivajo na vaše končno zadovoljstvo. Si želite udobno sedeti in počivati? Potem nikakor ne spreglejte spodnjih vrstic! Nesporno dejstvo je, da mora biti sedežna garnitura izdelana iz kakovostnih materialov. Nenazadnje gre za večji nakup, zato zahtevajte le najboljše. Pri izbiri materiala imejte vedno v mislih vaš življenjski slog in izberite tisti model, ki vam s čiščenjem in vzdrževanjem ne bo povzročal dodatnih preglavic - stresa imamo v življenju že tako ali tako dovolj.

Sedežne garniture iz tkanine so med uporabniki izredno priljubljene, saj veljajo za ene bolj kvalitetnih. Z rednim čiščenjem in vzdrževanjem vam bodo gotovo odlično služile dolgo časa. Usnje ali drugi gladki materiali so enostavni za čiščenje, vendar pa zahtevajo nekaj osnovnega vzdrževanja, ki prepreči njihovo prehitro obrabo. Različni materiali pa so lahko med seboj združeni v različnih razmerjih in tako predstavljajo popolno rešitev za različne uporabnike. Druga zelo pomembna lastnost je velikost in oblika garniture, ki jo boste izbrali. Upoštevanje obeh ključnih dejstev bo vaš dnevni prostor ohranila dovolj funkcionalen in uporaben ter ga tudi optično povečala. Odlična izbira so kotne sedežne garniture (garnitura Alejandro), medtem ko se v manjših dnevnih sobah odlično izkažejo dvosedi (dvosed Isabela) ali trosedi (kavč Whitney). Nekateri modeli pa vam omogočajo celo različne postavitve in kombinacije.

Funkcionalnost in modern dizajn Glavna naloga sedežne garniture je zagotavljanje vašega udobja in dobrega počutja. Le kdo si po napornem dnevu ne želi nekaj prostih trenutkov preživeti prijetno zleknjen, ob gledanju najljubšega filma? Sodobne sedežne tako poleg funkcije sedišča opravljajo tudi druge naloge, med katerimi je zagotovo najbolj priljubljena možnost prilagoditve v funkcionalno ležišče (sedežna garnitura Dodo). Današnji modeli več kot le presenetijo. Zahvaljujoč bogati ponudbi, lahko izberete točno tako, ki bo odgovarjala le vam.

Izberite pravo! Sedežna pa še zdaleč ni samo kos pohištva, namenjen vašemu počitku in sproščanju po napornem dnevu. Gre namreč za element, ki prostoru daje izrazito močan značaj. Je namreč tista prva, ki jo obiskovalec opazi ob vstopu v dnevno sobo in hkrati tudi zadnja, ki si jo bo zapomnil - je na njej udobno sedel, kako kakovostna je bila in seveda kako prijetna na pogled se mu je zdela. Ker so si okusi med seboj različni, se razlikujejo tudi sedežne. Nekatere so bolj robustne in masivne, druge nas božajo s toplimi barvnimi odtenki, spet tretje so izrazito moderne, če ne že nekoliko futuristične. Svoj sanjski model, ki se bo slogovno ujemal z vašimi željami in ambientom v vašem prostoru boste zagotovo našli tudi v salonu pohištva Furnitura, kjer svojim strankam postrežejo s pestro izbiro najrazličnejšega pohištva vrhunske kakovosti.

Ste ljubitelji minimalizma in brezčasnih kosov? Ali pa morda prisegate na večno klasiko? V Furniturini ponudbi vas čakajo sedežne vseh oblik in barv - od elegantnih primerkov v nežnih svetlih odtenkih do izrazito sodobnih linij temnejših, hladnih in udarnih tonov. Za večno mlade duše pa so na voljo tudi igrivo pisane sedežne (kavč Madam), ki v prostor vnesejo dodaten občutek topline. Ne glede na to, za kakšno sedežno garnituro se boste odločili ste lahko prepričani, da vas v Furnituri čakajo številne zanimive in inovativne uporabniške rešitve, ki vas bodo preprosto navdušile.

Prazniki pri Furnituri Sedežne garniture, ki bodo še dodatno polepšale praznični čas v vašem domu, lahko najdete tudi pri našem največjem spletnem trgovcu s pohištvom in notranjo opremo. Svoj izbrani model lahko naročite z zgolj nekaj kliki ali pa se po svojo izbranko odpravite kar v njihov salon v Ljubljani. Tam vas pričakujejo vsak dan, od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 18:00 ter vsak petek od 8:00 do 15:00. Zakaj ne bi svoje nove sedežne garniture preizkusili, ob tem pa si privoščili še poživljajočo skodelico aromatične kave?

Za vse tiste, ki ste ves čas v tekmi s časom pa je Furniturina ekipa poskrbela za vrhunsko podporo strankam na daljavo. V kolikor ste se pri izbiranju sedežne garniture soočili s težavo, potem jim svoje vprašanje zaupajte kar po telefonu (070 458 517), e-pošti ali preko kontaktnega obrazca na spletu. S privlačnimi popusti, ki vas čakajo v njihovem salonu, bodo vaši božično-novoletni prazniki še toliko bolj čarobni. Mi pa vam želimo le še obilico iskrivih trenutkov, ki bodo v najlepšem delu leta napolnili vaš dom!

