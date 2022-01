Naj se prvi delovni dan v letu začne z nasmehom in kavo

Od 6.30 do 12. ure poiščite Mercatorjeve »kofetarice«, simpatična dekleta, ki delijo kupone za brezplačen lonček kave Minute v Ljubljani na Bavarskem dvoru in Kongresnem trgu, v Mariboru na Mlinski ulici, v Celju na Krekovem trgu, v Kopru na Titovem trgu, v Kranju na Maistrovem trgu, v Novi Gorici na Bevkovem trgu in v Novem mestu na Glavnem trgu. Nato se s kuponom odpravite v najbližjo trgovino Mercator in si na kavomatu privoščite lonček vroče kave Minute, ki vam bo gotovo narisala nasmeh na obraz.