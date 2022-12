'Naj si vsak zdravnik določi mejo svojega varnega dela'

V času, ko pacienti tudi v glavnem mestu ostanejo ne le brez obravnave, ampak tudi brez zdravil, je direktorica zdravstvenega doma Ljubljana dr. Antonija Poplas Susič na družinske zdravnike svojih enot naslovila pismo, v katerem jim sporoča, da zaradi pomanjkanja kadra "postaja vaša delovna obremenitev velika in vpliva na kakovost vašega dela ter vas sili, zaradi pomanjkanja časa za posameznega pacienta, v hitre, lahko tudi preslabo pretehtane odločitve. To vam jemlje lepoto poklica, ki ste ga izbrali, in vas sili v delo kot za tekočim trakom".

Zastopnica pacientovih pravic v Ljubljani, upokojena zdravnica Duša Hlade Zore je nad zapisom vse prej kot prijetno presenečena."Če se postavim v vlogo pacienta, to ne pomeni nič dobrega, ker s tem bo manj pacientov pregledanih," izpostavlja.

"Vsak zdravnik ima svoj način dela in bo le-temu prilagodil tudi organizacijo in posledično zgornjo mejo obravnavanih pacientov dnevno, zato ne pričakujem, da si boste vsi določili enako število. Pričakujem pa, da boste določili tako mejo, ki bo varna in kakovostna tako za vas kot za paciente," je še zapisano v pozivu direktorice zdravstvenega doma Ljubljana.

Ob tem Hlade Zore pravi, dane ve, za kakšne številke se bodo odločili, je pa res, da se bodo čakalne vrste za pregled pri osebnem zdravniku podaljšale. Že tako je težko, pravi, ampak vrste bodo še daljše, dodaja.

Zdravniki s svojim osebjem že zdaj v nekem obsegu določijo, koliko pacientov dnevno bodo naročili - toda bojazen tistih, ki v čakalnico pridejo s hudo težavo, je odveč - vrat jim ne more zapreti nobena zaporedna številka ali norma."Tega noben zdravnik ne bi smel in to tudi zakon določa. Nujnemu pacientu je treba pomagati, ne pa ga na primer odtriažirati na internistično prvo pomoč," izpostavlja Hlade Zore.

V pozivu je navedeno še, da bodo pacientom dali največ, če si bodo zanje "vzeli čas, jih osebno pregledali. Zagotovo bodo pacienti razumeli ter posledično sprejeli tudi čakanje na nenujni pregled."

Hlade Zore pa zapisano komentira:"Pacienti že danes zelo težko razumejo, da je treba toliko čakati na obravnavo, in pritožbe, ki jih dobivam jaz in moji kolegi zastopniki, so take: ne moremo do zdravnika, odpravijo nas po telefonu, striažira nas sestra, zdravnik nam predpiše antibiotike, kar tako na slepo".

Zastopnica dodaja, da pacienti najbolj pogrešajo osebno obravnavo, do katere pa ne morejo priti. Nekateri tudi po šest mesecev. Zdravniki v domovih, na pleča katerih zaradi odhodov njihovih kolegov padajo tisoči novih pacientov, pa se bojijo, da bi v veči meri zbolevali tudi sami.