Naj skladiščnica: "To je potrditev, da delo opravljam dobro in da sodelavci moj trud opazijo"

Nini Skornšek, zaposleni v Lidlovem skladišču v Arji vasi, so sodelavci nedavno podelili prav posebno priznanje – naziv naj skladiščnica, ki nagrajuje njeno zavzetost in trud. Kot pravi, zanjo ni večjega priznanja kot to, da njeno predanost opazijo prav tisti, ki vsak dan delajo skupaj z njo. Tisti, ki vedo, koliko daje od sebe, tudi ko nima najboljšega dneva, in da njeno delo niso samo številke, urniki in opravila, ampak iskrena skrb za skupni uspeh.

icon-expand

V Lidlu Slovenija verjamejo, da so najboljši rezultati vedno plod timskega dela in povezane ekipe. Zato so v Lidlovem skladišču v Arji vasi, enem najsodobnejših logističnih centrov v Sloveniji, letos vzpostavili projekt Naj skladiščnik/ca, s katerim spodbujajo sodelovanje med zaposlenimi, povezujejo ekipe in nagrajujejo tiste, ki pri svojem delu izstopajo z zavzetostjo, predanostjo in pozitivnim odnosom do dela.

Nino je priznanje pozitivno presenetilo

Med letošnjimi nagrajenkami je tudi Nina Skornšek, ki je v Lidlovem skladišču zaposlena že šest let. "Priznanja za naj skladiščnico nisem pričakovala, zato sem ga bila še toliko bolj vesela in še bolj počaščena, ko sem ga prejela. Zame je to pohvala in potrditev, da svoje delo opravljam dobro in da sodelavci moj trud opazijo," je povedala ob razglasitvi naj skladiščnic oziroma naj skladiščnikov. Nina se je ekipi v Lidlovem skladišču najprej pridružila kot komisionarka. Že po nekaj mesecih je podjetje v njej prepoznalo potencial, zato je hitro napredovala in začela delati v pisarni priprave blaga. "Zadnjih nekaj let je moj fokus na neprehrambnih izdelkih. V tem sem se res našla, saj je delo zelo razgibano, vsak dan prinaša nove izzive in mi daje nove priložnosti za učenje," pove in doda, da njeno delo ni monotono, zahteva sodelovanje s številnimi oddelki in dobro komunikacijo, kar ji je pisano na kožo.

icon-expand

Projekt, ki nagrajuje zavzetost in trud zaposlenih

V okviru projekta Naj skladiščnik/ca zaposleni in študenti vsake tri mesece glasujejo za sodelavce, ki poleg tega, da so zavzeti, radi sodelujejo z ekipami in pomagajo sodelavcem. S tovrstnimi pobudami v Lidlu Slovenija spodbujajo pozitivno delovno okolje, kjer se vsak zaposleni počuti videnega in cenjenega, hkrati pa s tovrstnimi projekti prispevajo h krepitvi odnosov in zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu. Naj skladiščniki in naj skladiščnice so za svoj trud tudi nagrajeni – vsako četrtletje prejmejo simbolično darilo in finančno nagrado, naj skladiščniki in naj skladiščnice leta pa so ob koncu poslovnega leta še dodatno finančno nagrajeni.

Fotografija je simbolična FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Prednost so tudi dobri odnosi v ekipi

V skladišču za nemoten potek dela skrbi več kot 250 zaposlenih, ki zagotavljajo, da izdelki vsak dan pravočasno pridejo na police vseh 68 Lidlovih trgovin v Sloveniji. Pri tem pa imajo ključno vlogo tudi pozitivno delovno okolje in dobri odnosi s sodelavci. "V ekipi smo povezani, prizadevamo si, da si med seboj pomagamo, se razumemo in sodelujemo," še pove Nina, naj skladiščnica.

Lidlov logistični center v Arji vasi je eden največjih sodobnih logističnih centrov v Sloveniji in eden prvih modularnih Lidlovih logističnih centrov na svetu. Velik je za kar osem nogometnih igrišč, ponaša pa se tudi s sodobnimi tehnologijami – od ekspresnih dvigal, ki lahko v eni uri prepeljejo več kot 90 palet, do sončne elektrarne z močjo 1 MW, ki skladišče oskrbuje z zeleno energijo.

Pridruži se Lidlovi TOP ekipi