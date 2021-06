Naj slika zasije v najboljši kakovosti z LG OLED

OLED televizorji nudijo vrhunsko kakovost slike. Gre za zaslon, ki je zgrajen popolnoma drugače kot LCD ali LED zasloni. Namesto osvetlitve od zadaj, tehnologija OLED napaja vsako posamezno slikovno piko na zaslonu, da zasveti. Taka osvetlitev zaslona nudi globok in bogat kontrast in izjemen barvni spekter.

Ker so nadzorovane posamezne pike na zaslonu, je osveževanje slike veliko hitrejše in gibanje bolj gladko in tekoče. Ker ni dodatnih plasti na zaslonu, je televizor tanjši in zelo eleganten. LED in LCD tehnologija sta se razvili do te mere, da ponujata sliko visoke kakovosti, predlagamo pa vam, da za res vrhunsko izkušnjo izberete televizor OLED. Izjemne barve zahvaljujoč OLED tehnologiji Televizorji LG OLED so s strani uporabnikov in stroke prepoznani kot najboljši. Letos so z inovacijami stopili še korak dlje. Nadgrajeni LG televizorji 2021 ponujajo popolno črno barvo in so certificirani za zagotavljanje 100% skladnosti barv s strani Intertek. Poleg neprekosljivih barv in kontrasta, televizorji LG podpirajo Dolby Vision IQ™ in Dolby Atmos™ za novo raven kakovosti slike. Novost 2021 je tudi zaslon OLED Evo, ki predstavlja naslednji korak v evoluciji OLED tehnologije in ponuja še večjo svetilnost, intenzivnost barv, ostrino za izjemno jasne, detajlirane ter naravne slike.

Zmogljiv procesor za optimizacijo slike Nov procesor α (Alpha) 9 Gen 4 AI z umetno inteligenco dodatno optimizira sliko in svetlobo glede na žanr. S prepoznavo objektov na sliki ter ločevanjem ozadja in ospredja samostojno procesira objekte in daje videz tridimenzionalnosti. Procesor uporablja globoko učenje za izboljšanje vsebin katere koli kakovosti, da so na velikih zaslonih videti popolno. LG-jev najnovejši procesor ima funkcijo AI Picture Pro, ki prepozna predmete na zaslonu, kot so obrazi in telesa, loči ospredje in ozadje, pri čemer vsak predmet samostojno obdela. Tako slike postanejo tridimenzionalne. Procesor α9 Gen 4 zaznava žanr in tako vsebine še dodatno optimizira. Ponesi igro na višjo raven Televizorji LG si zaslužijo sloves najboljših televizorjev za igranje video iger. LG televizorji z letnico 2021 so opremljeni z novimi funkcijami, kot na primer Game Optimizer z reakcijskim časom 1 milisekunde in štirimi vhodi HDMI s posodobljenimi specifikacijami. Funkcija Game Optimizer samodejno izbere najboljše nastavitve glede na vrsto igre, ki jo igramo. Za navdušujoče igre na velikem zaslonu s slikami, brez zamikov in prekinitev, televizorji podpirajo G-SYNC, FreeSync in spremenljivo hitrost osveževanja (VRR) - vse to je mogoče upravljati na enem mestu, v orodju Game Optimizer.

Popoln videz Televizor OLED se popolnoma prilega vsakemu prostoru. Sodoben dizajn in izjemno tanek okvir bosta v vaši dnevni sobi ustvarila edinstveno vzdušje. Novost je tudi novo stojalo LG Gallery Stand, ki predstavlja atraktivno alternativo za vse, ki želijo več fleksibilnosti pri planiranju in urejanju notranjih prostorov. Zvok, ki vodi v akcijo Tehnologija Dolby Atmos™ dvigne prostorski zvok na povsem drugo raven. Zvok se giblje okrog vas, odvisno od premika posameznih predmetov v trenutni sceni – ustvarja 360° realistični zvok, ki vas obdaja. Skupaj s tehnologijo Dolby Vision™ tako ustvarite popoln užitek ob gledanju filma.

Nadzor televizorja z glasom Z glasovnim nadzorom se izognemo klikanju in ročnemu iskanju – samo vnesite glasovni poziv in si oglejte TV oddajo, najljubši video ali televizor neposredno preklopite na igralno konzolo. Upravljanje televizorja LG še nikoli ni bilo lažje. Odgovorno do okolja Paneli najnovejše generacije televizorjev LG so priznani s strani SGS Société Générale de Survellance SA, s sedežem v Švici, kot okolju bolj prijazen proizvod. Rezultati testov so pokazali, da se paneli izkažejo z vidika nižjih emisij onesnaževanja v notranjih prostorih, manjši uporabi nevarnih snovi in visoki stopnji reciklaže končnega izdelka.

