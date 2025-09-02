Naj to jesen zaznamujejo srečni otroci!

Nismo se niti obrnili, pa smo že v začaranem krogu obveznosti – mudi se nam iz pisarne v vrtec in šolo in komaj čakamo na družinski oddih. Ali ste vedeli, da se skozi igro razvijajo koordinacija in motorika, spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti, izboljšanje socialnih in govornih veščin ter krepitev otrokovega občutka samozavesti? Poznamo popoln kraj, kjer se otroci ob počitku, uživanju in zabavi učijo skozi igro in odkrivajo nova znanja. In ja, to jih končno loči od zaslona, saj je na prostem toliko zabave in pustolovščin. Družinski koncept, navdihnjen z zavestnim starševstvom v Falkensteiner Family Hotelu Diadora v premium Falkensteiner Resortu Punta Skala, je nekaj povsem edinstvenega. Septembra in oktobra bo potekal Happy Kiddos vikend s številnimi zanimivimi aktivnostmi in delavnicami – izbrati morate le program, ki najbolj ustreza vašim najmlajšim.
Programi Happy Kiddos od dojenčkov do najstnikov
Znano je, da so dojenčki tukaj zvezde, zato so Baby Wonderland vikendi namenjeni ravno njim. Posebna ugodnost, ki vas bo navdušila, je brezplačen "Baby Travel Kit", ki vključuje voziček, grelec stekleničk, grelnik vode in previjalno podlogo, za prijetnejše bivanje pa je na voljo tudi Baby Club s spalnim prostorom in čajna kuhinja Biberonia, kjer lahko ves dan in noč pripravljate otroško hrano.
Strokovnjaki za razvoj v zgodnjem otroštvu bodo poskrbeli, da se bodo malčki veliko naučili, starši pa bodo lahko uživali v jutranji telovadbi in zdraviliških tretmajih. Zagotovljena jim je tudi brezplačna ura varstva otrok. Otroci lahko uživajo tudi v spa tretmajih, zasnovanih samo za njih.
STEAM vikendi so ustvarjeni za tiste, ki želijo vzbuditi radovednost in ustvarjalnost. Delavnica robotike v sodelovanju z Inkubatorjem odličnosti za otroke, otroke seznanja z osnovami robotike, naravoslovni eksperimenti pa prinašajo zabavo skozi praktično učenje. Šola brezpilotnikov ponuja možnost letenja brezpilotnikov, šola 3D umetnosti pa možnost ustvarjanja umetniških del s 3D pisali in tiskalniki.
Delavnica Mad Monsters Cookies, domiselno ustvarjanje čarobnih rekvizitov, Monster Candy Hunt za najmlajše, delavnica slikanja buč za prave kreativce, teden čarovnic pa bo poln "srhljivih" presenečenj in zabave.
Užitek je zagotovljen s projekcijami filmov in veselo zabavo za noč čarovnic. Čudovito razburljivo, kajne?
Pustolovci bodo svojo pot našli na Ranger vikendih skozi aktivnosti, ki se povezujejo z naravo in prinašajo nova znanja. Podajte se na jahalno dogodivščino in raziščite naravo, potopite se v podvodni svet s polpodmornico, spoznajte skrivnosti ribolova in ohranjanja morja v ribiški šoli, raziskujte lokalno floro in favno skozi vrtnarjenje. Te dejavnosti združujejo izobraževanje in zabavo za vso družino.
Popoln kraj za družinsko pustolovščino
Družinski raj, Falkensteiner Family Hotel Diadora ponuja vrhunski dizajn s petimi zvezdicami in koncept, ki ga uvršča med najbolj razburljive kraje na Jadranu. Falky Land z več kot 750 m2 notranjega in zunanjega prostora zagotavlja neomejeno zabavo za otroke. Različne akademije, kot so akademija plavanja, plezanja, tenisa, jahanja, znanosti, kuhanja in padla, po katerih je ta hotel znan, združujejo učenje in zabavo, s številnimi športnimi aktivnostmi. Program je zasnovan tako, da staršem pomaga pri sprostitvi, povezovanju z otroki ali skupnem učenju ter prepoznavanju izzivov sodobnega starševstva.
