Naj učitelj leta 2025 je Milan Mandeljc

Že peto leto zapored je tudi pri nas potekal izbor za učitelja oziroma učiteljico leta. Laskav naziv je letos pripadel Milanu Mandeljcu iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.

Mandeljc je profesor angleščine, ki dokazuje, da lahko učitelj s predanim delom postane vplivna figura tudi na mednarodni ravni. Soustvarja državna tekmovanja, na šoli z dijaki ustvarja angleške muzikale, pogosto ga vabijo na mednarodne konference in se uvršča med 16 najboljših učiteljev angleškega jezika na svetu. S svojim delom, energijo in pristopom širi meje poučevanja ter odpira vrata sodobnim oblikam učenja in ustvarjanja. Njegovo sporočilo je jasno: "Z dobrimi učitelji se da spreminjati svet – predvsem svet vrednot mladih."

"Srce mi zelo bije. Obenem mi je zelo hudo za moje sotekmovalke, ki bi jim res privoščil ... V bistvu bi si želel, da bi bili zmagovalci kar vsi trije, da ne bi bilo omejeno na enega samega človeka. Predvsem bi pa rekel, da to posvečam vsem profesorjem, ki so mene učili, mojim ispiracijam – kolegom, s katerimi delam in vsem učiteljem tam zunaj," je za 24ur.com povedal po razglasitvi.

Kot pravi, je prav, da se dobri učitelji opazijo, da se jih pohvali in da neko priznanje. "Včasih smo s tem, ko smo nekomu priznali dobro delo, naredili več kot si sploh lahko mislimo. Če otroci zacvetijo ob pohvali, odrasli niso nič manj otroci," je dodal.