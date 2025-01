Naj učiteljica nekoč želela postati turistična vodička, naj zdravnik športnik

Nuša Lesar se je v decembru odpravila na čudovito okrašen in večkrat nagrajen Lent oziroma Sodni stolp. In prav v Mariboru sta s študijem svojo poslovno pot in tudi poslanstvo začela oba njena sogovornika. "Naj učiteljica" Simona Šarlah, ki poučuje na Osnovni šoli Vojnik, in "naj zdravnik" Sašo Duh, ki zdravi v Zdravstvenem domu Ljutomer. V zadnjih minutah leta sta z ženo pričakala tretjega otroka.