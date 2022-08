Naj vas na vaši poti spremlja ekosistem naprav Galaxy

Ravno pri teh dejavnostih blestita nedavno predstavljena pregibna telefona nove, že četrte generacije Samsung Galaxy Z serije. Če ju povežeta še za Galaxy Watch5 in Galaxy Buds2 Pro pa boste na poti v najboljši družbi in povsem brez skrbi.

Za uporabnike, ki imajo radi večje zaslone ali pametne telefone, s katerimi lahko nadomestijo tablico ali celo računalnik, je Galaxy Z Fold4 prva izbira. Na poti vam bo nudil čisto vse, kar boste potrebovali. To je zložljivi pametni telefon, ki ga poganja zmogljiv nabor čipov Snapdragon 8+ Gen 1 z velikim 19,3-centimetrskim zaslonom Dynamic AMOLED 2X in frekvenco osveževanja 120 Hz , zaradi česar bo prikazana vsebina še bolj impresivna. Rezultat teh tehnoloških specifikacij je izboljšana funkcionalnost, produktivnost in odlične možnosti za večopravilnost. Vključuje tudi podporo za S Pen pisalo , znano funkcijo Multi Active Window z boljšimi gibi vlečenja po ektranu in novo, preglednejšo opravilno vrstico, ki omogoča enostaven dostop do različnih uporabniških aplikacij. Kamere na Galaxy Z Fold4 so prav tako dobile nadgradnjo s širokokotnim objektivom s 50 MP, objektivom s 30-kratnim prostorskim zoomom in različnimi načini delovanja, kot so Capture View Mode , Dual Preview in Rear Cam Selfie . Za snemanje in fotografiranje pri šibkih svetlobnih pogojih pa je tu še funkcija Nightography, ki jo je podjetje Samsung prvič predstavilo pri Galaxy S22 seriji. Vse za osupljive posnetke pri šibki svetlobi.

Videoposnetke snemajte prostoročno ali zajemajte celotne skupinske selfije pod različnimi koti, tako, da delno zložite Z Flip4 in aktivirate funkcijo FlexCam. Z nadgrajeno funkcijo Quick Shot pa lahko posnamete visokokakovostne selfije kar z zunanjega zaslona in tako izkoristite glavno kamero.

Gre za napravo, ki izstopa po strojni opremi in inovativnem mehanizmu za zlaganje, prinaša pa zelo praktičen in kompakten dizajn. Opremljen je s 17-centimeterskim glavnim zaslonom Dynamic AMOLED 2X , medtem ko zunanji pomožni zaslon meri 4,82 centimetra . Prav ta zaslon na pametnem telefonu Galaxy Z Flip4 omogoča nove možnosti interaktivnosti – od klicev, sporočil, snemanja, upravljanja osnovnih nastavitev naprave do popolne personalizacije tem, ozadij in pripomočkov.

Slušalke Galaxy Buds2 Pro in ura Galaxy Watch5 za prijetnejše potovanje

Na poti se večkrat znajdemo v prostorih, kjer si zaželimo malce več miru in zasebnosti. Zanju bodo odlično poskrbele nove slušalke Galaxy Buds2 Pro, ki se sedaj še bolje in udobneje prilegajo ušesom. Brez strahu pred obračanjem in padanjem iz ušesa vas bodo očarale s 360-stopinjskim zvokom, za njegovo izjemno kakovost pa bo poskrbela funkcija Hi-Fi 24Bit Audio, ki bo izboljšala uporabniško izkušnjo. Tu je še možnost aktivnega odpravljanja hrupa za odstranitev zunanjega hrupa, da boste tudi v vrvežu letališča ali železniške postaje slišali samo tisto, kar želite.

Vznemirljiva novost je tudi serija pametnih ur Galaxy Watch5, ki prinaša Galaxy Watch5 in Galaxy Watch5 Pro , s katerima se podjetje Samsung osredotoča na boljše razumevanje zdravstvenih potreb uporabnikov. Vsebujejo izboljšan senzor BioActive, ki s pomočjo enega samega čipa upravlja s tremi senzorji in tako merijo optični srčni utrip, električni signal srca in analizo bioelektrične impedance. Poleg tega popestrijo vse fizične aktivnosti, pomagajo vzdrževati kakovosten ritem spanja preko funkcije Sleep Scores in zagotavljajo daljši čas uporabe naprave, zaradi povečane baterije pri obeh modelih.

Izkoristite tudi GPX, ki je sedaj prvič na voljo na Galaxy Watch. Odpravite se na pohod, ga posnemite in delite z drugimi ljubitelji poti v aplikaciji Samsung Health z Route Workout. Prenesete lahko tudi pohodniške in kolesarske poti. Med pohodom ali kolesarjenjem vam z intuitivnimi navodili pomaga, da imate na očeh pot in ne zemljevida. Ko boste pripravljeni na odhod do izhodišča, vas bo Galaxy Watch5 Pro s funkcijo Track back zlahka odpeljala nazaj po isti poti.

Prednaročite zdaj

Vsi, ki bodo prednaročili Galaxy Z Flip4 ali Galaxy Z Fold4, bodo prejeli eno leto brezplačne storitve Samsung Care+, ki zagotavlja zaščito pred padci ali razpokami zaslona s strokovno podporo Samsung.

Uporabniki lahko do 25. avgusta 2022 izkoristijo še popust v višini 200,00 EUR ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold4 oziroma 150,00 EUR ob nakupu Samsung Galaxy Z Flip4. Imajo pa tudi možnost pridobitve dodatnega popusta v primeru vračila stare mobilne naprave.

Več informacij o ponudbi je na voljo na spletnem mestu https://www.samsung.com/si/smartphones/galaxy-z-flip4/buy/ .

Vsi, ki bodo v promocijskem obdobju od 10. avgusta do 25. avgusta 2022 ali do odprodaje zalog kupili slušalke Galaxy Buds2 Pro so upravičeni do Samsung brezžičnega polnilnika. Če pa se v istem obdobju odločite za nakup Galaxy Watch5 Pro ali Galaxy Watch5 pametne ure pa boste za darilo prejeli še slušalke Galaxy Buds Live slušalk.

Več o vseh aktualnih promocijah pa najdete tukaj .

Več informacij o modelu Galaxy Z Flip4 je na voljo na povezavi: https://www.samsung.com/si/smartphones/galaxy-z-flip4/ , o modelu Z Fold4 pa na https://www.samsung.com/si/smartphones/galaxy-z-fold4/

Naročnik oglasa je Samsung.