Prihodnjo soboto ob 12. uri vam bo zapiskal telefon, na sporočilo ne odgovarjajte

V soboto 27. septembra, ob 12. uri boste vsi na območju celotne Slovenije na svoje mobilne telefone prejeli testna sporočila za primere naravnih nesreč ali bližajoče se nevarnosti. Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu naprave, spremljala ga bosta glasen zvočni signal in vibracija, tudi v primeru, da je naprava nastavljena na tihi način. Po prejetem sporočilu prejemnikom ni treba ukrepati, poudarjajo pristojni. Uporabnikom pametnih telefonov znamke Apple obenem priporočajo namestitev najnovejše posodobite.

Sporočilo bo v slovenskem in angleškem jeziku, nanj ne odgovarjajte ali se kakor koli odzivajte. FOTO: Bobo icon-expand

Sistem za množično obveščanje in alarmiranje po javnih mobilnih omrežjih SI-Alarm bodo prvič preizkusili v soboto, 27. septembra, ob 12. uri in na območju celotne Slovenije. Glavno sporočilo pristojnih organov je, da na prejeto testno sporočilo ne bo treba odgovarjati ali se nanj kakor koli odzivati. "Nobenega obveščanja, da je kdo dobil sporočilo, nobenega obveščanja, da ni dobil sporočila, tudi iskanje dodatnih informacij ni potrebno," je v današnji izjavi za medije poudaril generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.

Sporočilo v slovenskem in angleškem jeziku

Da bo testiranje prihodnjo soboto čim bolj uspešno ter da bodo prebivalci čim bolje obveščeni in pripravljeni, na upravi za zaščito in reševanje izvajajo številne izobraževalne aktivnosti. Takšno obvestilo namreč predstavlja šok za prejemnika, tudi če ga pričakuje in ve, da gre za test. Predvsem opozarja ljudi, ki živijo na obmejnih območjih oziroma se bodo na dan testiranja nahajali blizu meje, naj bodo pozorni, da so povezani v omrežja slovenskih mobilnih operaterjev.

Novi sistem bo v Sloveniji omogočal obveščanje posameznikov na točno določenih območjih v primeru naravne nesreče ali pa bližajoče se nevarnosti. FOTO: Klemen Udovč icon-expand

Kot je spomnil, bo sporočilo v slovenskem in angleškem jeziku, na območjih narodnih skupnosti pa tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

Sporočilo, zvočni signal in vibracija

Sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu naprave, spremljala ga bosta glasen zvočni signal in vibracija. Zvočno opozorilo se bo sprožilo tudi v primeru, da je naprava nastavljena na tihi način. Namen javnega testiranja je zagotoviti zanesljivost in funkcionalnost delovanja sistema. Javno testiranje pa je pomembno tudi zato, da se uporabnike mobilnih seznani z načinom prejema in prikaza sporočil, je dejal državni sekretar na ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranjc. "Pozivamo vse uporabnike, da na dan izvedbe testiranja preverijo, ali se nahajajo v omrežju katerega od slovenskih mobilnih operaterjev in ali imajo posodobljene svoje mobilne naprave," je poudaril.

Kdor ima iPhone, naj si namesti posodobitev

Pri tem posebej pozivajo uporabnike pametnih telefonov iPhone, naj namestijo posodobitev, ki je bila objavljena v ponedeljek. Kot je opozoril Kranjc, uporabniki, ki ne bodo imeli nameščene zadnje posodobitve, najverjetneje ne bodo prejeli opozorilnih potisnih sporočil.

Uporabniki pametnih telefonov iPhone naj namestijo posodobitev, ki je bila objavljena v ponedeljek. FOTO: AP icon-expand

Na napravah z operacijskim sistemom Android medtem dodatne posodobitve niso potrebne. Da je sistem vzpostavljen in je vse pripravljeno za testiranje, je medtem poudarila članica uprave Telekoma Slovenije Vesna Prodnik. Kot je dejala, s tehničnega vidika ne pričakujejo večjih težav. Družba Telekom Slovenije se je namreč v dogovoru z ostalimi operaterji obvezala, da bo vzpostavila glavne dele sistema javnega obveščanja, ki bodo v skupni uporabi.

Obveščanje v primeru naravne nesreče ali pa bližajoče se nevarnosti