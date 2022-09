Naj vaš otrok zraste v genija: Montessori igrača izobraževalnega in razvojnega značaja

Razvoj otrokove inteligence se pridobi že v najzgodnejši starosti, otrok potrebuje izpopolnjevanje motorike rok, razvoj govora, ima potrebo po neodvisnost. Montessori metode so se izkazale za uspešne na področju razvoja in samostojnosti, tako da otroci kažejo prve znake samostojnosti že v zgodnjem otroštvu (1,5 leta).

Pravzaprav so to 4 igre v 1 : lov na ribe, sestava oblik, številk in barv. Te kombinacije iger bodo spodbudile otrokovo domišljijo in razvile ustvarjalnost, logiko in koncentracijo. To jim bo dalo ure zabave, sčasoma pa jim bo postajalo vse bolj zanimivo. Dovolite svojemu malčku, da sam izbere igro, saj samostojna izbira v zgodnjem otroštvu pozitivno vpliva na otrokovo samozavest in samopodobo.

Igrača Toyuma je kombinacija igre in izobraževanja v enem. Otroci jo bodo oboževali, ker je zabavna in oblikovana tako, da se zlahka in hitro naučijo razlikovati barve, številke in oblike.

Odkar je moja Ana dopolnila 6 mesecev, sva z možem začela skrbno izbirati igrače, ki ji jih bomo kupili. Zavedala sem se, da je na trgu ogromno igrač: od škodljivih materialov in neuporabnih predmetov do ostrih in nevarnih delov. Potem sem slišala za program Montessori in njihove vzgojne igrače . Nisem oklevala niti sekunde, ker sem se med Aninim odraščanjem vedno želela posvetiti maksimalnemu razvoju in izobraževanju.

Metoda Montessori je znana že nekaj let in postaja vse bolj priljubljena. Zbrana so bila tudi mnenja mater, ki so svojim otrokom omogočile rast in učenje na ta način:

Najprej sem ji pokazala igračo, ji razložila barve in številke. Po nekaj mesecih skupnega igranja je začela vztrajati, da se igra sama, igra pa bi trajala več ur. Pri starosti približno leta in pol je prišla k meni s številko 2 v roki in rekla dva, potem sem bila res presenečena. No, moj otrok je tako majhen in že razlikuje številke! Čas je tekel, ona je pa izpopolnila številke in barve zelo zgodaj.

Zdaj se pripravlja na vpis v šolo in lahko rečem, da sem brezskrbna mama, moj otrok že dolgo pozna številke, barve in celo nekaj črk! Res kakovostna in poučna igrača, ki je z mojo pomočjo mojemu otroku omogočila, da skozi igro in na najlažji način izpopolni svoje znanje, ustvarjalnost in logiko.