Naj vas slab zadah ne spravi v zadrego

Kdaj lahko govorimo o slabem zadahu?

Slab ustni zadah strokovno imenujemo tudi halitoza. Sama težava je lahko fiziološka ali patološka: fiziološka halitoza je normalen pojav pri zdravem človeku, na primer zjutraj ali po uživanju določene hrane, medtem ko patološka halitoza nastane zaradi bolezenskega vzroka. Jutranji slab zadah je popolnoma normalen pojav, ki nastane zaradi zmanjšane proizvodnje sline v ustih preko noči.

Vzroki za slab zadah iz ust so različni

Prvi in najpogostejši vzrok za slab zadah je slaba ustna higiena. Ta je največkrat posledica nepravilnega ali nerednega ščetkanja zob, kar vodi v zadrževanja bakterij v ustih in nastanek oblog. Bakterije pri razkrajanju ostankov hrane izločajo spojine z neprijetnim vonjem, kar opazimo kot zadah iz ust. Obenem povzročajo tudi karies in vnetje dlesni. Vzrok za neprijeten zadah iz ust je lahko tudi jezik, na katerega pri ščetkanju marsikdo pozabi. Pogost vzrok za slab ustni zadah so tudi premalo hidracije in posledično suha usta, določena živila (čebula, česen, ribe, sir), pa tudi kajenje in uživanje alkohola.

Slab zadah kot pokazatelj bolezenskih stanj

Slab zadah je lahko tudi pokazatelj nekaterih bolezenskih stanj. Sladkast zadah pogosto kaže na sladkorno bolezen, zadah po mlečni kislini kaže na laktozno intoleranco, bled in bel jezik je lahko posledica slabokrvnosti, bele lise pa na glivične okužbe. V kolikor je slab zadah posledica zdravstvenega stanja, je ključno, da čimprej obiščete zdravnika.

Kaj pa slab zadah pri otroku?

Ustni slab zadah pri otroku je pogost pojav. Zaradi uživanja sladkih pijač in sladkarij ter slabše ustne higiene se na zobeh in dlesnih nabirajo obloge, na katerih se razmnožujejo bakterije in povzročajo zadah. Tega lahko enostavno odpravite z dosledno zobno higieno ter izogibanjem sladki hrani. Pozorni bodite, če se slab zadah pojavi kljub temu ali pa se pojavi gnojni zadah pri otrocih. V tem primeru lahko gre za resnejša bolezenska stanja, kot so vnetje sinusov, ustne sluznice ali mandljev.

Kako preprečiti slab zadah iz ust?

Slab zadah iz ust je mogoče enostavno odpraviti z nekaj preprostimi triki. Poleg redne higiene, ki obsega ščetkanje 2x na dan, nitkanje in čiščenje jezika, poskrbite tudi za: - zadostno hidracijo, da se usta ne izsušijo, - izpiranje ust po vsakem obroku (bodisi s tekočino ali oralno raztopino), - izogibanje živilom, ki povzročajo slab zadah, - izogibanje kajenju, kavi in alkoholu, - uporaba žvečilnih gumijev ali zeliščnih bonbonov, - uporaba antiseptičnega ustnega pršila.

Rešitev za ustni zadah, ki je vedno pri roki

Ker je pojav slabega zadaha pogojen s prisotnostjo zobnih oblog in bakterij, je potrebno uporabiti izdelke, ki preprečujejo nastanek oblog in razvoj bakterij. OROXID forte oralno pršilo 100 ml z aktivnim kisikom ob stiku s sluznico uniči slabe bakterije in mehanično čisti ustno votlino. Mehurčki kisika zlahka prehajajo tudi do težko dostopnih mest, ki jih z uporabo ščetke ne dosežemo. OROXID forte oralno pršilo 100 ml je najboljša rešitev za slab zadah, zmanjša tudi obloge na jeziku in ustni sluznici, preprečuje nastanek zobnega kamna in obarvanosti zob. Oblika pršila omogoča enostavno in priročno uporabo, tudi na poti, v službi ali v šoli. Ker ne vsebuje alkohola, je primeren tudi za zadah pri otroku, na voljo pa je na enikam.si.

