Naj vas spomladanske razmere v dolini ne zavedejo: v gorah je sneg

"Še posebej pri obiskovanju visokogorja, kjer je tretja stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov, veljajo vsa priporočila za zimski obisk gora, kamor koli se odpravimo, pa izberimo pot, ki smo ji kos tako po znanju kot izkušnjah," opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije (PZS) in poudarjajo, da klože, pomrznjen sneg in težak južen sneg od nas zahtevajo posebno previdnost.

Visokogorske koče so še zaprte, večina koč v sredogorju in nižje ležeče koče pa v času prvomajskih praznikov odprtih vrat pričakujejo planince, pravijo na PZS.

"Pri obiskovanju gora, še posebej visokogorja, veljajo vsa priporočila za zimski obisk gora: izberimo pot, ki smo ji kos tako po znanju kot izkušnjah, potrebujemo zimsko opremo – cepin, dereze in čelado – in znanje uporabe te opreme, klože, pomrznjen sneg in težak južen sneg pa od nas zahtevajo posebno previdnost. Kljub pomladanski situaciji niso izključeni plazovi mokrega snega, najbolj nevarno pa je ta čas zapadno kamenje. Če vaša načrtovana pot poteka pod stenami, priporočamo, da se v območju sten zadržujete zgodaj zjutraj," opozarja strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec Matjaž Šerkezi .

Na PZS svetujejo še, da pred odhodom v gore oz. hribe načrtujete svojo pot. V dolini nekomu povejte, kam se odpravljate, kakšni so vaši cilji in kdaj se nameravate vrniti.

"Na pot – ne glede na aktivnost, naj bo to hoja, kolesarjenje, tek – se odpravimo z nahrbtnikom, v katerem naj bo vedno obvezna planinska oprema: osebni komplet prve pomoči, naglavna svetilka z rezervno baterijo, alu-folija ali velika črna vreča ali bivak vreča za toplotno zaščito v primeru nesreče ali nenačrtovanega bivaka, mobilni telefon s polno baterijo, tiskani planinski zemljevid novejše izdaje in kompas, železna rezerva, tj. visokoenergijska hrana z dolgim rokom trajanja, in zadostna količina brezalkoholne, izotonične tekočine," opozarjajo in opominjajo, da ne pozabite na zaščito pred močnim pomladnim soncem, vetrom in mrazom in polvisoke ali visoke čevlje s kakovostnim podplatom.

"Sneg je zjutraj trd in pomrznjen, predvsem na prisojnih legah pa se lahko že zgodaj dopoldne ojuži. Vzpon v območju strmih pobočij in zasneženih grap opravite v zgodnjih jutranjih urah, saj se lahko sneg že sredi dneva zmehča do te mere, da cepin in dereze ne morejo več opravljati svojih nalog," pravi Šerkezi.

Izpostavil je še, da moramo imeti v mislih tudi čas povratka – za varno vrnitev s strmih zasneženih terenov, kot je npr. Triglav, moramo nevaren del ture končati v času, ko je sneg še trd in kompakten. V lepem in toplem vremenu je to lahko že v poznih jutranjih urah. "V preteklosti je bil prav to razlog za več nesreč, tudi takšnih s hujšimi in tragičnimi posledicami. Če mislimo, da smo za vzpon oz. za sestop prepozni, raje obrnimo oz. si izberimo drug cilj. Gora bo že počakala," na srce polaga obiskovalcem.

Nevarnost proženja snežnih plazov je večinoma znatna