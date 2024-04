Za praznike v hribe? Naj vas spomladanske razmere v dolini ne zavedejo

V visokogorju in sredogorju je v zadnjih dneh zapadlo veliko snega, zato ponekod velja tretja stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov. Predvsem na strmih pobočjih obstaja velika verjetnost spontanega plazenja nesprijetega snega, okoli vrhov in grebenov pa so mesta z napihanim snegom, kjer se plazovi lahko sprožijo že pod majhno obremenitvijo.

Če se boste v prihodnjih dneh odpravili v gore oziroma hribe, na Planinski zvezi Slovenije (PZS) svetujejo, da svojo pot vnaprej načrtujte. "V dolini nekomu povemo, kam se odpravljamo, kakšni so naši cilji in kdaj se nameravamo vrniti. Izlet prilagodimo svojim izkušnjam in znanju, nato fizičnim sposobnostim, saj so te marsikdaj višje od pričakovanega. Na pot – ne glede na aktivnost, naj bo to hoja, kolesarjenje, tek – se odpravimo z nahrbtnikom, v katerem naj bo vedno obvezna planinska oprema: osebni komplet prve pomoči, naglavna svetilka z rezervno baterijo, alu-folija ali velika črna vreča ali bivak vreča za toplotno zaščito v primeru nesreče ali nenačrtovanega bivaka, mobilni telefon s polno baterijo, tiskani planinski zemljevid novejše izdaje in kompas, železna rezerva, tj. visokoenergijska hrana z dolgim rokom trajanja, in zadostna količina brezalkoholne, izotonične tekočine." Ob tem ne pozabite na zaščito pred soncem, vetrom in mrazom ter primerno obutev.

V visokogorje se odpravite dovolj zgodaj

Prav ustrezna priprava in oprema bosta pripomogli k varnemu obisku gora, kjer je sneg zjutraj trd in pomrznjen, na prisojnih legah pa se lahko že zgodaj dopoldne ojuži, opozarja strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec Matjaž Šerkezi. Svetuje, da vzpon na območju strmih pobočij in zasneženih grap opravite v zgodnjih jutranjih urah, saj se lahko sneg hitro zmehča do te mere, da cepin in dereze ne morejo več opravljati svojih nalog. "V mislih je treba imeti tudi čas povratka – za varno vrnitev s strmih zasneženih terenov, kot je npr. Triglav, moramo nevaren del ture končati v času, ko je sneg še trd in kompakten. V lepem in toplem vremenu je to lahko že v poznih jutranjih urah." V primeru, da ocenite, da se za vzpon ali sestop že prepozni, Šerkezi svetuje, da z odpravo počakate.