Ne glede na to, kakšno ureditev si predstavljate, je dobro že na začetku razmisliti o razporeditvi prostora, izbiri rastlin in potrebnih zunanjih ureditvah. Za navdih smo po Sloveniji poiskali osem ponudnikov, ki lahko pomagajo pri urejanju vrtov, zelenic, zasaditev, rastlinjakov in ograj.

Najprej poskrbite za urejeno okolico in zelenico

Preden se lotite sajenja rož in postavljanja vrtne opreme, je vredno pogledati, v kakšnem stanju je okolica hiše. Morda je treba obnoviti dotrajano trato, urediti zaraščene površine ali odstraniti grmovje, ki je z leti zavzelo preveč prostora.

Pri takšnih opravilih lahko pomaga ZRC, Tomaž Žužek s.p. iz Medvod, ki se ukvarja z urejanjem okolice hiš. Njegove storitve vključujejo obnovo zelenic, košnjo trave, obrezovanje dreves in živih mej ter urejanje okrasnih gred. Za tiste, ki jim za redno vzdrževanje vrta primanjkuje časa, je zanimiva tudi možnost občasne ali dolgoročne skrbi za okolico, saj se lahko dogovorijo za različna sezonska opravila.

Če pa načrtujete večje spremembe, bo morda treba najprej preoblikovati sam teren. V Moravčah deluje družinsko podjetje Plešec Marko s.p., ki ima več kot 30 let izkušenj z urejanjem zunanjih površin. Poleg urejanja vrtov in okolice se ukvarjajo s parkovnimi ureditvami, zemeljskimi deli in strojnimi izkopi. Njihove storitve pridejo prav pri projektih, kjer želimo poleg zelenih površin urediti še poti, dovoze ali druge dele zemljišča.

Cvetlične gredice, domača zelenjava in rastlinjaki

Ko je prostor pripravljen, pride na vrsto izbira rastlin. Pri tem ni pomembno samo, katere rože so nam všeč, ampak tudi, koliko sonca prejmejo posamezni deli vrta in koliko časa bomo lahko namenili zalivanju ter negi.

V Imenem pri Podčetrtku deluje družinsko Vrtnarstvo Štravs, Helena Štravs s.p., kjer že vrsto let vzgajajo sadike zelenjave, zelišča in sezonsko cvetje. Spomladi lahko pri njih poiščete sadike paradižnika, paprike in drugih vrtnin ter cvetje za balkone in vrtove, jeseni pa ponudbo dopolnijo mačehe, trajnice in lončne krizanteme. Poleg vrtnarstva imajo tudi cvetličarne v Podčetrtku, Šmarju pri Jelšah in Kozjem.

Če bi radi vrt popestrili z rastlinami, ki bodo lepo uspevale več sezon, velja spoznati še Vrtnarijo Najdi d.o.o. iz Podskrajnika pri Cerknici. Družinsko podjetje deluje že od leta 1991, v njihovem vrtnem centru pa lahko izbirate med sezonskim cvetjem, trajnicami, grmovnicami, sadnim drevjem in zelišči.

Pri izbiri vam lahko svetujejo glede primerne zasaditve, kombiniranja rastlin in njihovega vzdrževanja. Če pa že veste, kaj potrebujete, lahko semena, substrate, gnojila, korita in druge pripomočke naročite tudi v njihovi spletni trgovini z vrtnim programom. Vrtnarija ponuja tudi načrtovanje zasaditev, urejanje vrtov in montažo namakalnih sistemov.

Za vse, ki radi pridelujete svojo zelenjavo, pa je lahko naslednja pridobitev na vrtu rastlinjak. Ta rastline ščiti pred neposrednimi vremenskimi vplivi in omogoča boljši nadzor nad razmerami za rast, kar pride še posebej prav pri paradižniku, papriki in drugih občutljivejših vrtninah.

Podjetje RAR 2020 d.o.o. iz Vodic se ukvarja s proizvodnjo in prodajo vrtnih ter profesionalnih rastlinjakov. Za domače vrtičkarje ponujajo tipske rastlinjake različnih velikosti, pri katerih je poskrbljeno tudi za prezračevanje. Če imate na vrtu manj prostora ali posebne zahteve, se lahko dogovorite za izdelavo rastlinjaka po meri in njegovo montažo. Na voljo so tudi namakalni sistemi, senčenje in druga oprema, rastlinjak pa lahko po navodilih sestavite tudi sami.

Ograje in dvoriščna vrata za urejen zaključek

Lepo zasajen vrt je še prijetnejši, kadar imamo na njem dovolj zasebnosti. Pri tem lahko pomaga živa meja, pogosto pa je praktičnejša ograja, ki hkrati jasno označi mejo zemljišča in dopolni videz hiše.

Če želite ograjo, ki ne zahteva rednega barvanja, lahko preverite ponudbo podjetja Leskovplast, Tomaž Škrlec s.p. iz Škofljice. Specializirani so za izdelavo in montažo PVC ograj za vrtove, dvorišča, balkone in terase. Njihova posebnost je lastna proizvodnja, pri kateri izdelke razvijajo od PVC granulata do končne ograje. Pred naročilom omogočajo tudi brezplačno izmero, ograjo pa lahko prilagodijo željam naročnika.

Povsem drugačen videz okolice ustvarijo kovane ograje, pri katerih lahko obliko in okrasne elemente uskladimo s slogom hiše. V Poljčanah deluje podjetje Ograje Dečman, ki ima več kot dve desetletji kovaških izkušenj. Izdelujejo kovane ograje po meri za vrtove, dvorišča, balkone in stopnišča, pa tudi kovana vrata, svetila in okrasne kovinske izdelke. Pri zunanjih ograjah poskrbijo za ustrezno zaščito kovine, med možnostmi pa sta vroče cinkanje in večslojno lakiranje.

Ob ograji je pomembno razmisliti še o vhodu na dvorišče, še posebej, če ga vsak dan uporabljamo z avtomobilom. Komont Jože Perušek s.p. iz Cerknice se ukvarja z izdelavo avtomatskih dvoriščnih vrat, ki jih prilagodi prostoru in potrebam naročnika. Izbirate lahko med drsnimi in krilnimi izvedbami, odvisno od širine dovoza ter razpoložljivega prostora za odpiranje. Njihova ponudba vključuje tudi kovinske ograje, nadstreške, stopnišča in druge kovinske konstrukcije po meri.