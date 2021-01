Naj vas vrtna garnitura popelje v St. Tropez, ali pa St. Moritz

Po napornem dnevu se vedno prileže oddih, še posebej zunaj na svežem zraku. Ker si želite sprostitve in udobja, je pomembna izbira kvalitetnega vrtnega pohištva. To vam omogočajo naše moderne garniture, kjer je uživanje prostega časa na vrtu, terasi ali ob bazenu izjemno sproščujoče in prijetno. Ob druženju s prijatelji ali družino imate občutek, kot da ležite na plaži osupljivega St. Tropeza, ali uživate na terasi v švicarskem visokogorju St. Moritz.

Vsi, ki želijo na vrtu v sedežni garnituri resnično uživati, vedo, da so pri izbiri vrtnega pohištva poleg udobja pomembni slog, kvaliteta in enostavno vzdrževanje, poleg tega pa je izjemnega pomena tudi odpornost na vremenske razmere. Brezpredmetno je razpravljati o tem, kaj je komu všeč, saj nekateri prisegajo na industrijski videz, drugi na skandinavskega. Če se brez težav najdete v zgornjem opisu, smo mi pravi naslov, saj lahko v naši ponudbi zagotovo najdete nekaj za svoj okus. Večina si želi, da je vse skupaj videti kar se da naravno, a hkrati moderno. Ker ima narava poseben čar, ni nič nenavadnega, da so dnevni prostori zadnja leta zasnovani tako, da zajamejo čim več svetlobe in s tem dajejo občutek, kot da se nahajamo v naravi.

Nekateri so v času dela od doma pisarno zamenjali za teraso ali vrt. Ker je pogoj za učinkovito razmišljanje in dobro opravljanje dela tudi prostor, v katerem se nahajamo, je pomembno, da imamo na razpolago kvalitetno in udobno garnituro, s katero je delo veliko lažje. Četudi niste pristaš dela v naravi, vas bo izgled garniture v vsakem trenutku dneva vabil na sproščen počitek.

Zagotavljamo vam, da boste s svojim nakupom zadovoljni in prepričani smo, da svoje nove vrtne sedežne garniture ne boste želeli več zamenjati.

DOMIŠLJIJA JE POMEMBNEŠA OD ZNANJA Le redki so si drznili združiti na videz nezdružljive stile. V podjetju Apple Bee so z vrtno garnituro Sticks and more povzeli Japandi stil, mešanico japonskega in skandinavskega stila, ki predstavlja brezčasno, svežo, elegantno in dovršeno obliko.

Vrtna garnitura je narejena iz visokokvalitetnega aluminija, ki daje skupaj z vrhnjim delom kavne mizice iz tika unikaten značaj. Estetsko dovršenost predstavljajo moderne aluminijaste palice (sticks), ki skrbijo za naslon sedežne garniture.

Posebno pozornost so proizvajalci namenili blazinam, narejenim iz vodoodpornega materiala, ki je hkrati odporen tudi na UV sevanje, zato blazine ne izgubijo svoje barve. Snemljive in pralne prevleke vsebujejo posebno BEE WETT polnilo, ki ne vpija vlage. Struktura spodnjega dela blazin omogoča hitro in zanesljivo sušenje v primeru, da pride polnilo v stik z vodo. Premium Line BEE WETT® blazine so narejene iz materialov, ki preprečujejo gnitje in nastanek glivic, hkrati pa so udobne in mehke na dotik. SAKO WIJMA Številni proizvajalci vrtnega pohištva se v iskanju novih dizajnov poslužujejo priznanih oblikovalcev ki delujejo na številnih področjih. V Apple Bee prisegajo na lastno znanje, razvoj in izkušnje. Vsak dizajn je narejen premišljeno in z namenom nuditi popolno udobje tudi najbolj zahtevnemu uporabniku. Zaradi tega je Apple Bee v zadnjih desetletjih vodilno podjetje v izdelavi vrtnega pohištva. Svetovni uspeh vrtne sedežne garniture Milou je oblikovalec Sako Wijma nadgradil z jedilnim setom Milou. Prepoznan je po značilnem pletenju, ki na videz spominja na vrbove veje, elegantnost linij pa zaokroži z mizo iz lahkega betona ali SVLK tikovine.

