Naj vaša zbirka postane del razstave v Mestnem muzeju Ljubljana

Skoraj vsak ima doma kakšen predal, škatlo ali polico, kjer hrani stvari, ki drugim morda ne pomenijo veliko, njemu pa so neprecenljive. Stare razglednice, pisma, vstopnice s koncertov, keramične figurice, nalepke, kamenčke ali fotografije. Predmete, ki nas spominjajo na ljudi, kraje, dogodke ali posebna življenjska obdobja. Prav takšne ljubiteljske zbirke zdaj išče Mestni muzej Ljubljana. Z javnim pozivom Moja zbirka, moja zgodba , ki je odprt do 30. novembra 2026, vabi posameznike, da predstavijo svoje zbirke in zgodbe, ki se skrivajo za njimi.

Ni pomembno, koliko je zbirka vredna. Pomembna je njena zgodba!

Za sodelovanje ne potrebujete dragocenih starin, redkih predmetov ali popolno urejene zbirke. Muzej zanimajo tudi majhne, nenavadne ali povsem vsakdanje zbirke, ki so nastajale skozi leta ali pa so šele na začetku svoje poti. Vsaka takšna zbirka namreč pripoveduje svojo zgodbo o zanimanjih, navadah, spominih in čustvih. Prav te zgodbe želi muzej zbrati in jih deliti s širšo javnostjo. "Ne iščemo najdražjih predmetov ali popolnih zbirk. Zanimajo nas predvsem zgodbe – razlogi, zaradi katerih nekdo nekaj izbere, shrani in ohrani. Zakaj ravno ta predmet ali ti predmeti? Vsaka zbirka, čeprav morda majhna ali neobičajna, nosi sled človeka, njegovega časa in njegovega sveta, njegove razloge, spomine, navade, čustva. S pozivom Moja zbirka, moja zgodba želimo to bogastvo zgodb in predmetov sistematično zbrati in ga ob naši 90. obletnici deliti s širšo javnostjo," poudarja dr. Bernarda Županek, kustosinja Mestnega muzeja Ljubljana in vodja projekta.

Vaša zbirka lahko postane del muzejske razstave

Prijavljene zbirke in njihove zgodbe bodo najprej predstavljene v digitalni galeriji zbirk, ki bo ponudila vpogled v to, kaj danes zbiramo, kaj nam predmeti pomenijo in zakaj jih ohranjamo. Po zaključku javnega poziva pa bo strokovna komisija izbrala zbirke, ki bodo spomladi 2027 predstavljene tudi na razstavi v Mestnem muzeju Ljubljana. Tako bodo predmeti, ki jih sicer hranimo doma, dobili priložnost, da svoje zgodbe povedo še širši javnosti. In brez skrbi – od svojih predmetov se ne boste poslovili za vedno. Muzej si jih bo izposodil le začasno, ves čas bodo ostali v vaši lasti, po zaključku razstave pa se bodo vrnili domov.

Kako lahko sodelujete?

Sodelovanje je preprosto. Če živite v osrednji Sloveniji in doma hranite zbirko predmetov, jo lahko do 30. novembra 2026 prijavite prek spletne strani mojazgodba.mgml.si . Za prijavo potrebujete le kratek opis zbirke, pojasnilo, zakaj ste predmete začeli zbirati in fotografijo izbranega predmeta ali celotne zbirke. Mogoča je tudi anonimna prijava.

MGML FOTO: Blaž Gutman (MGML)

Zgodbe, ki bodo zaznamovale 90 let Mestnega muzeja Ljubljana

Poziv in razstava Moja zbirka, moja zgodba sta prva koraka širše kampanje, s katero bo Mestni muzej Ljubljana prihodnje leto obeležil 90 let svojega delovanja. Muzej že od leta 1937 zbira, hrani, raziskuje in predstavlja predmete ter zgodbe, povezane z mestom in njegovimi prebivalci. Ob prihajajočem jubileju pa želi pogled usmeriti tudi zunaj muzejskih zbirk – v domove posameznikov, kjer se skrivajo številne še nepoznane zgodbe. Navsezadnje je tudi muzejska zbirka skozi desetletja rasla iz manjših zbirk, osebnih zanimanj in odločitev ljudi, da je nekaj vredno ohraniti. Zato pobrskajte po svojih predalih, odprite stare albume ter poglejte v škatle na police. Morda se prav tam skriva zbirka, katere zgodbo bi bilo vredno deliti tudi z drugimi. Tako bomo skupaj ustvarili zbirko zgodb o predmetih, ki nam veliko pomenijo, ter svojevrsten portret zbirateljstva našega časa.