Naj veselja prazničnih dni ne uničijo poškodbe zaradi petard

Da take poškodbe zaznamujejo za celo življenje, iz izkušenj vesta tudi reševalec Boštjan Plahutnik iz Reševalne postaja UKC Ljubljana, ki je oskrbel takšne poškodbe ob nesreči, in asist. mag. Simon Herman , dr. med., iz Kliničnega oddelka za travmatologijo UKC Ljubljana, ki se redno sooča s posledicami ob prihodu poškodovanih v bolnišnico.

Tudi gorenjski policisti so minuli vikend že obravnavali dve prijavi rabe pirotehnike na javnem kraju. V soboto popoldne so policisti obravnavali odmetavanje petard v zabojnike za smeti v Škofji Loki, zvečer pa rabo pirotehnike v Srednji vasi v Bohinju. "V dogodku niso nastale posledice, kršitelji pa niso bili izsledeni," so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Od konca novembra do minulega vikenda so policisti na številko 113 sprejeli še več drugih, s pirotehniko povezanih prijav. Novembra so neznanci v Britofu odvrgli močnejše pirotehnično sredstvo, v Kranju pa so se po uporabi pirotehnike vneli odpadki v opuščenem zaklonišču. Decembra pa naj bi mlajše osebe na igrišču v Kranju metale petarde in ogrožale druge. Prav tako decembra je v Šenčurju petarda poškodovala osebni avtomobil, v Lescah pa so policisti obravnavali motenje javnega reda z rabo petard.