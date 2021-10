Naj vhodna vrata pričarajo varnost vašega doma

Gradite, ali obnavljate hišo, pa niste prepričani, kaj vse je potrebno vedeti pred nakupom vhodnih vrat? Na podlagi 11 bistvenih vprašanj, vam bomo odgovorili na vse bistvene informacije, ki so pomembni pri nakupu vrat. Pri podjetju AJM vam ponujajo različne modele vrat z različnimi osnovami, kot so les, aluminij, PVC, ponujajo pa vam tudi kombiniranje osnov. Zagotavljajo vam, da so vsi modeli varni, zanesljivi in izredno kakovostni, kar dokazujejo certifikati in nagrade, ki jih prejmejo vsako leto.

Vzemite si čas

Preden se odpravite v nakup, je pomembno, da si vzamete čas in si podrobno ogledate celotno izbiro in ponudbe, saj je to eden izmed ključnih korakov. Z izbiro boste naredili vtis na obiskovalce, ki vas bodo obiskovali v vašem novem ali prenovljenem domu. Že vnaprej razmislite, kakšen izgled in namen želite. Na podlagi tega boste pri ponudniku izbrali model, obliko in barvo, ter se odločili za cenovni razred. Pri nakupu se obrnite na prodajalce, ki vam bodo na podlagi želj svetovali, kateri model je za vas najbolj primeren. Na voljo pa vam niso le strokovnjaki, temveč tudi monterji, ki opravijo montažo vrat, ki vas bodo varovala in vam nudila kakovostno izolacijo.

Na kaj moram biti pozoren?

Zavedamo se, da je trg in ponudba izjemno raznolika, zato si želimo, da s pomočjo 11 vprašanj izberete model, ki vam bo najbolj ustrezal ter boste z nakupom in izbiro zadovoljni ter se počutili varne.

1. Kakšne so realne možnosti vhoda?

Pozornost namenite dimenzijam vratne odprtine, saj boste na podlagi tega podatka izbrali realno možnost modela.

2. Kako lahko slogovno izpopolnite izgled vaše novogradnje z vhodnimi vrati?

Odločite se lahko med klasičnim, modernim ali podeželjskim slogom.

3. Katere so različne vrste dimenzij vhodnih vrat?

Poznamo naslednje dimenzije: svetla mera, velikost krila, proizvodna mera in zidarska mera.

4. Kakšna je klasifikacija vrat po načinu odpiranja?

Vrata glede na način odpiranja lahko odpirate navzven ali navznoter.

5. Katere so tehnične značilnosti materialov vhodnih vrat?

Na voljo so vam raznoliki materiala, od lesa, aluminija in tudi PVC-ja.

6. Kaj morate vedeti o toplotni izolativnosti vrat?

Toplotno izolacija je določena s koeficientom toplotne prehodnosti.

7. Kakšno ključavnico izbrati in kakšno vlogo imajo kukala?

Poznamo dve vrsti ključavnic: mehanske in motorizirane.

8. Kaj nam nudijo protipožarna in protivlomna vrata?

Nudijo vam varnost in zanesljivost brez vaših skrbi.

9. Kaj vse je treba vedeti o kljuki ali ročaju vhodnih vrat?

Kljuka oziroma ročaj poleg funkcionalnega nudi tudi estetski namen.

10. Kakšna je dodana vrednost vratnih obsvetlob?

Obsvetlobe so strukturni elementi, ki hkrati omogočajo zasebnost in dodatno osvetljenost.

11. Kje lahko opravim zaupanja vreden nakup?

Odločite se za tistega ponudnika, ki vam ponuja izjemno kakovost in odlično kvaliteto materialov.









