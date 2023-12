Najbolj čarobno mesto tega adventa – Čarobno mesto dedka Mraza v Varaždinu

Na pravljičnem dvorišču varaždinske palače Sermage na skoraj 400 kvadratnih metrih najdete pet prav tako pravljičnih hišk. Najbolj izviren dedek Mraz, kar ste jih kdaj videli, ima svojo pisarno, kjer z nasmehom na obrazu sprejema otroke in odrasle ter širi toplino in veselje v srca vseh, ki stopijo v ta čarobni kraj.

Tu je tudi babica Mraz, ki ima v hiši poleg dedkove hiše svojo delavnico, kjer berejo zgodbe, gledajo risanke in izvajajo različne delavnice, od peke piškotov do poučno-zabavnih laboratorijev.

Svoje mesto v Čarobnem mestu dedka Mraza ima tudi Grinch, čigar jama je popolna kulisa za ustvarjanje spominov, v hiši daril – trgovini s spominki pa najdete božične okraske in spominska darila.

V trenutkih oddiha od sprehodov po Čarobnem mestu lahko mladi in stari uživajo v gastronomskih doživetjih v Sladkem kotičku. Rdeča vroča čokolada dedka Mraza, zelena Grincheva čokolada, vaflji dedka Mraza, dišeči vaflji v obliki jelke, ročno izdelani neustavljivi mini snežaki in piškot Orehek (Orašar) so le delček sladke ponudbe, ki vas čaka v Čarobnem mestu.

A preden vstopite v Čarobno mesto, vsekakor pripravite mobilne telefone in fotoaparate, saj je foto kotičkov za popolne fotografije za spomin na pretek. In kar je najpomembneje, vstop v Čarobno mesto je – brezplačen.

Poleg Čarobnega mesta dedka Mraza advent v Varaždinu ponuja še druge zanimivosti. Za adventno čarovnijo iz zraka je tukaj 23 metrov visoko panoramsko kolo, za prave zimske radosti pa Ledena čarovnija. Drsališče z ledenimi stezami na več kot tisoč kvadratnih metrih in znameniti 40 metrov dolg ledeni tobogan vas bosta ogrela ravno toliko, da boste uživali v vseh drugih čarih, ki jih ponuja Advent v Varaždinu. Namreč, tukaj so tudi glasbeni programi, bogata gostinska ponudba in številna druga presenečenja na skoraj vsakem vogalu varaždinskega zgodovinskega središča.

Vse to je le del čarovnije, ki vas čaka v najtoplejšem adventu na Hrvaškem, zato načrtujte svoj prihod v mesto, kjer zgodbe postanejo resničnost. Varaždin vas pričakuje.