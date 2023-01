Najbolj depresiven dan v letu brez znanstvene podlage

Kot je dejala psihoterapevtka in mediatorka Marija Pika Bensa, ima več ljudi tovrstne težave od jeseni do pomladi, čemur se je včasih reklo sezonska depresija, a se tega termina ne uporablja več. Pozimi je dan kratek, hitro se stemni, ljudje manj časa preživijo zunaj, manj se sprehajajo, manj se družijo. Na to pa se lahko "nalepi" občutek osamljenosti, nekoristnosti, spraševanje, zakaj se nam to dogaja.