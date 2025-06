Najbolj dobičkonosen radar je nazaj: vozniki v enem dnevu z dvema kaznima

Zloglasni radar v Pobegih je po mesecu dni in pol nazaj. Kmalu po postavitvi so ga namreč onesposobili z lepilnim trakom, nato so se ga lotili še z jajci, barvo ... Nazadnje aprila pa celo uničili ohišje in prerezali eletrično napeljavo.

Skupni stroški popravil so do zdaj znašali 1000 evrov. Zelo malo v primerjavi s tem, kar je na račun radarja prišlo v občinsko blagajno. Gre zagotovo za najbolj dobičkonosen radar v Kopru. Čeprav so ga postavili šele lani septembra in je bil večkrat po nekaj tednov neoperativen zaradi vandalizma, je nameril 5408 prehitrih voženj, prav toliko je nato sledilo tudi kazni.

Skupni znesek ni znan, a ta zagotovo znaša nekaj 100.000 evrov. Na občini, kjer danes pred našo kamero sicer ni želel nihče, so sicer že ob postavitvi dejali, da je pobuda za postavitev prišla s strani občanov, da bi umirili promet. " Eno kazen sem plačal, na začetku. Nisem videl, je bila tabla, ampak je nisem videl. "Moj sosed je v enem dnevu dobil dve kazni, in za dol in za gor," pravi eden od domačinov."