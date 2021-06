Najbolj iskana puma: je iz Hrvaške zatavala v Lendavo?

Neznana žival, ki se že tedne potika po hrvaškem Medžimurju in za katero nekateri domnevajo, da gre za pumo, naj bi prestopila mejo in se sprehajala med vinogradi v Lendavskih goricah. Informacijo je prekmurskim policistom posredoval občan, ki mu jo je celo uspelo fotografirati. Ta trdi, da "je zagotovo šlo za pumo".

Pred dnevi smo poročali, da Hrvaška lovi pobeglo pumo. Žival, ki naj bi tavala na območju Podravine in Medžimurja, je celo v svojo kamero ujel Josip Stefić. "Videl sem jo, kako neverjetno hitro teče. Z daljnogledom sem opazoval in ugotovil, da gre najverjetneje za divjo mačko. Posnel sem jo in video pokazal strokovnjaku za divje živali. Ta mi je potrdil, da je res iz družine divjih mačk, domneva, da gre za pumo, a tega na podlagi posnetka ni mogel potrditi,"je za hrvaške medije dejal Stefić. Nekaj dni kasneje jo je zagledal tudi nek ribič, ko je stekla čez cesto, videla pa jo je tudi skupina fantov, ki se je vozila iz Donje Dubrave proti Kotoribi.

Na PU Murska Sobota so nam potrdili, da so lendavski policisti prejeli prijavo občana, ki naj bi domnevno pumo zagledal med vinogradi v Lendavskih goricah. Na kraj so bili takoj napoteni policisti, toda sledi o omenjeni živali takrat več ni bilo. Občan, ki je v vinogradu zagledal žival, je policistom postregel s fotografijo, na podlagi katere pa bi lahko težko ugotavljali, za katero žival gre, saj je bila na posnetku zelo približana in kakovost fotografije je bila tudi slabša, so pojasnili na PU Murska Sobota. Dodali so še, da prijav o domnevni pumi po tem dogodku niso prejeli.

Lendavčan, ki je opazil neznano žival, trdi, da gre za pumo.

Lokalni portal ledavainfo.com je poročal, da so vzpostavili stik z gospodom, ki je domnevno pumo videl in jo ovekovečil. Ta jim je dejal,"da je zagotovo šlo za pumo". Opisal je, da je šlo za "žival sivo-rjave barve, ki se je premikala počasi in precej elegantno". Veterinar Branimir Reindl je, ko so jo prvič opazili na Hrvaškem, za HRT povedal, da ni mogoče natančno določiti, za katero divjo mačko gre, a tudi on domneva, da gre za pumo. Ker noben živalski vrt ni prijavil pogrešane živali, predvidevajo, da je nekomu ušla. Nekateri lovci celo ugibajo, da bi lastnik lahko bil Madžar ali Slovenec. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da je treba biti v stiku z omenjeno divjo mačko zelo previden, saj te namreč tečejo s hitrostjo 50 kilometrov na uro, skočijo pa lahko kar šest metrov visoko. Odrasel samec doseže dolžino 2,5 metra, težek pa je okrog 70 kilogramov. Samice tehtajo 35 kilogramov, dosežejo pa dolžino dveh metrov. Pume se dobro prilagajajo novemu okolju.