Najbolj iskane zvočnice in e-knjige zdaj 40 % ugodneje

Bralne navade se zaradi hitrega življenja vse bolj spreminjajo in se precej razlikujejo od tistih iz preteklosti. Čeprav še vedno radi posegamo po tiskanih knjigah, postajajo zvočnice in e-knjige vse bolj priljubljene. Dobra novica je, da so vam v aplikaciji Mladinska knjiga PLUS zdaj na voljo s kar 40-odstotnim popustom.

Zvočnice in e-knjige so prava rešitev za to, da lahko v vse hitrejšemu vsakdanjiku še vedno uživamo v dobri literaturi. Ponujajo novim časom prilagojen način, kako ohraniti stik z zanimivimi zgodbami, ki se dogajajo okoli nas. Zvočnice in e-knjige so lahko lahkotne, navdihujoče, zabavne ali globoke, predvsem pa so vedno pri roki in se kot sodobni knjižni formati organsko prilagodijo našemu dnevnemu ritmu. Zelo primerne so tudi za poletni čas, ki že dolgo velja za sezono branja in ki je še vedno tu, saj nam na dopust ni treba jemati cele skladovnice knjig – knjižnico imamo kar na mobilniku ali tablici.

Prednosti e-knjig in zvočnic

E-knjige lahko beremo na različnih napravah in do njih dostopamo v trenutku, brez obiska knjižnice. V svoji napravi lahko s seboj nosimo na stotine odličnih e-naslovov. Zvočnice pa imajo poleg tega še dodatne odlike, povezane s samim poslušanjem. Ena od njih je večopravilnost – v zvočnih knjigah uživamo medtem ko vozimo, telovadimo, kuhamo, čistimo, ležimo ali počnemo kaj drugega. So tudi odlična možnost za bralce z okvarami vida, disleksijo in drugimi težavami, ki otežujejo branje. Mnoge berejo profesionalni igralci, ki znajo oživiti like in zgodbe, ali sami avtorji, kar prinaša dodatno vrednost, nekatere zvočne knjige pa poleg tega vključujejo glasbo, zvočne učinke in več glasov za bogatejšo izkušnjo. Zvočnice so ob tem tudi odlična rešitev za starše, ki so ob večerih preveč utrujeni za branje iz knjig, zdaj pa lahko z otroki zgodbam enostavno prisluhnejo.

Kje najti najboljše digitalne vsebine?

Najbolj iskane zvočnice in e-knjige so vam na voljo v Mladinski knjigi PLUS , bogato založeni digitalni knjižnici, ki na enem mestu združuje priljubljene naslove najbolj iskanih avtorjev. Prinaša žanrsko izjemno pester izbor zvočnic, namenjenih tako odraslim kot otrokom, pri tem pa število novih naslovov vsak teden raste, tako da ni skrbi za ideje, kar poslušati in brati. Mladinska knjiga PLUS je priročna tudi zato, ker se lahko odločite za mesečni ali letni paket , pri čemer slednji poleg največje izbire zvočnic, e-knjig in video vsebin prinaša še ugodnosti, kot so veliki popusti pri nakupu tiskanih knjig iz ponudbe Sveta knjige in brezplačna poštnina pri vseh nakupih na Emki.

Zdaj 40 % ugodnejša Mladinska knjiga PLUS