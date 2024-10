Najbolj jim zaupajo, a vseeno jim kradejo kot srake

V četrtek smo poročali o neprijetni budnici za gasilce Primorskem. Ob petih zjutraj so ugotovili, da je nekdo vlomil v prostore prostovoljnega gasilskega društva Movraž v zaledju Komna in ukradel kar tri gasilska vozila. Dva kombija in terensko vozilo so sicer s pomočjo vaščanov in policistov sicer kmalu našli v bližini, vendar je bil prizor zastrašujoč. Osumljenec, ki so ga kmalu prijeli, je vsa dodobra poškodoval. Eno je končalo prevrnjeno na bok, drugo zaleteno v drevo, tretje zarinjeno v kanal na travniku.

Le dan kasneje smo morali tako napisati nov članek. Oglasili so se namreč tudi štajerski gasilci. V Dobrni so vlomili v priljubljeni Gasilski Ribnik, razbili dvoje vrat, vse razmetali in jim ukradli tudi puhalnik za listje. Skupna škoda bi se lahko povzpela čez tisoč evrov, ocenjujejo. A borijo se za vsak evro, saj prihodnje leto praznujejo 150-letnico in kupujejo nov avtomobil.

Čeprav se vse skupaj bere kot kriminalka, incidenti, ki so na škodo gasilcem, v resnici sploh niso taka redkost, in to kljub temu, da gre za ljudi, ki vedno priskočijo na pomoč, raziskave pa jih postavljajo na sam vrh lestvice poklicev, ki jim Slovenci najbolj zaupamo.

Tudi že pred 15 leti smo denimo poročali o petih mladoletnikih, ki so ukradli vozilo višnjegorskim gasilcem, se je zaradi neprilagojene hitrosti zaleteli v dva avtomobila, nato pa so še trčili v oglasni pano. Pred devetimi leti so tatovi so ponoči vdrli v gasilski dom PGD Križi pri Žužemberku. Po vlomu so iz garaže odpeljali gasilski kombi z origonalnimi ključi, ki so bili v vozilu, z njim vred pa veliko specialne gasilske opreme. Vse skupaj so ocenjevali na 50.000 evrov. Vozilo so nato našli uničeno.

Tri leta pozneje so se gasilci PGD Moste veselili novega gasilskega doma, ki so ga pomagali graditi sami. "Dva meseca in pol smo petek in svetek, sem prihajali in ostajali do večera, garali pod reflektorji, " so takrat pripovedovali za našo televizijo. Toda neko noč so na gradbišče vdrli neznanci in ukradli deset podometnih straniščnih kotličkov, s tem pa jim povzročili za 3500 evrov škode.

Marca istega leta so v Kanalu ob Soči gasilcem ukradli orodje za reševanje ljudi iz zmečkanih vozil, vredno 15.000 evrov. Šlo je za hidravlično reševalno orodje, cilinder in kovček baterijskega orodja, so našteli na novogoriški policijski upravi. Gasilci pa so opozorili, da je takšno orodje zelo priročno za vlome v bankomate, bencinske servise, trgovine in podobno.

Lani poleti so šentjernejski gasilci sporočili, da tatovi vlomili v prostore gasilskega društva in iz vozila ukradli lepo zloženo opremo za tehnično pomoč ob intervencijah. Razočarani so bili, ker jim kljub prošnjam tatovi opreme niso vrnili. "Tri tedne smo upali na vrnitev opreme, ukradene iz vozila v zaklenjeni garaži. Kljub prošnjam nam opreme tatovi niso vrnili. Nismo jezni, smo pa zelo razočarani nad sistemom, ki zoper storilce ne ukrepa oziroma dovoli, da takšno početje ostaja nekaznovano," so zmajevali z glavo.

Dodali so, da ne morejo razumeti, kako se lahko trije mladi (in pes) v času, ko večina ljudi spi, sprehodijo do gasilskega doma, vlomijo in odnesejo opremo, s katero gasilci tako nesebično pomagajo, kamor koli so poklicani: "Vemo, baterijsko orodje je uporabno marsikje, ampak ali je res potrebno to ukrasti gasilcem? In zato smo žalostni, ker smo tako nemočni, saj se trudimo pomagati, potem nam pa posamezniki (ali skupine) tako vračajo. Žal nam ne preostane drugega kot delati naprej s tem, kar imamo."

Lani avgusta so izpred gasilskega doma v Mostah pri Komendi odnesli protipoplavne vreče, ki so jih gasilci vso noč polnili za varovanje javnsih stavb. Le mesec dni pozneje pa so že omenjeni dobrnski gasilci, ki so jim tokrat torej vlomili v znameniti Ribnik, sporočili, da so jim sredi noči nepridipravi s kopača odtujili gosenice. Delovni stroj sicer ni bil njihov, posodilo jim ga je lokalno podjetje, nepridiprave pa so na družbenih omrežjih opozorili, da bodo škodo, ki so jim jo povzoročili, zdaj vračati oni sami.

'Če ima kdo željo rokovati z našo opremo, naj se pridruži našim vrstam'

"Vsaka oprema ali gasilsko vozilo je za gasilce zelo pomembna in je ni tako preprosto nadomestiti," so za 24ur.com opozorili na Gasilski zvezi Slovenije.

Še posebej pri gasilskih vozilih, ki so sicer sofinancirana tudi iz državnih sredstev, so stroški nabave podvozja in nadgradnje zelo visoki: "Kljub temu, da določena vozila sofinancirajo lokalne skupnosti, morajo tudi gasilci z različnimi akcijami in prireditvami sami zbrati precejšen znesek, kar navadno traja tudi več let. Zato gasilcem njihova oprema in tehnika nista samoumevni in jim tudi veliko pomenita," je izpostavil poveljnik Zvonko Glažar, ki je na čelu gasilske zveze zadnje leto dni.