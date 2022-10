Vladimir Prebilič pravi, da je predsednik države zanj nekdo, ki glasno opozarja, ko družba ali politika skrene s prave poti. Pravi, da je Borut Pahor svojo funkcijo opravljal dostojanstveno, a dodaja, da mu je na tem položaju umanjkal kanček odločnosti in jasne drže.

"Epidemija in z njo povezani ukrepi so jasno zarezali v človekove pravice. Menim, da je šlo pri zmanjševanju teh pravic predaleč. Predvsem imam v mislih svobodo medijev, drugič menim, da so bili nekateri ukrepi, kot je denimo omejevanje gibanja ljudi na občine, kontraproduktivni. Pokazalo se je, da je bil naš pravni red kršen, in tukaj bi moral predsednik republike jasno povedati in poskusiti ustavljati takšne ukrepe s svojim jasnim stališčem in svojo prezenco," ocenjuje.

Domoljubje opisuje kot ljubezen do naroda, jezika, kulture in naše zgodovine. Najbolj domoljubno dejanje pa je: "Najbolj modro, državotvorno in domoljubno dejanje je plačevanje davkov. Na ta način, ko plačujemo davke, omogočamo nekaterim izobraževanje, drugim, da je zdravstveni sistem dostopen, tretjim, da imajo pokojnino, četrtim, da lahko izživijo svoje sanje."