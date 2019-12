Najbolj nevarna pirotehnika s črnega trga

Policisti so zasegli že več kot osem tisoč petard, čeprav so te prepovedane že več kot deset let. Posamezni izdelki, katerih glavni učinek je pok, so sicer pri nas dovoljeni v zelo omejenem časovnem obdobju. Policisti opozarjajo, da uporabljate pirotehniko, ki je kupljena pri pooblaščenih prodajalcih, kjer so izdelki testirani. Najbolj nevarni so namreč izdelki s črnega trga, ki niso testirani.