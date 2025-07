Prihajajo trije prometno najbolj obremenjeni dnevi tega poletja

Spomnili so še, da je v primeru zastoja obvezno ustvarjanje reševalnega pasu, s čimer vozniki omogočijo prost in varen dostop intervencijskim vozilom. "Obenem znova opozarjamo, da je prepovedano voziti za reševalnimi vozili ali se nanje priključevati," so dodali.

"Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna. To velja tudi za druge neprimerne aktivnosti, ki smo jim bili priča v zadnjem času. V primeru izrednih dogodkov (okvara, prometna nesreča ...) je treba vozilo čim prej zapustiti in se umikati z vozišča, na varno za varnostno ograjo," so poudarili.

Ribič se je dotaknil tudi prenov na slovenskem avtocestnem omrežju in ponovil, da so termini skrbno izbrani. Kot je pojasnil, dela potekajo poleti, ker so ceste precej manj obremenjene, saj je skoraj vedno tretjina Slovencev na dopustu. V dogovorih z izvajalci bodo poskušali roke skrajšati.

Kot najbolj nevralgično točko je izpostavil odsek med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer bodo poskušali čim prej odpreti po dva vozna pasova v obe smeri vožnje.

Na štajerski avtocesti bo sicer od petka od 21. ure do sobote do 5. ure in nato v nedeljo od 4. do 15. ure zaprt tudi odsek med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, je danes opozoril prometno-informacijski center. V noči na soboto pa bo med Trojanami in Vranskim proti Mariboru polurna popolna zapora ob polnoči.