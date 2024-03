Najbolj odmevni primeri izginotij otrok: 11-letna Maja, 18-letni Jure ...

Kot smo že poročali, približno 500 prijav pogrešanih oseb na leto pa prejme slovenska Policija, otrok in mladoletnikov je med njimi približno 150. Čeprav se večina takšnih primerov konča hitro, otroci pridejo domov sami, nekatera izginotja še danes nimajo konca. Najstarejši nerešen slovenski primer pogrešanega otroka sega v leto 1986, ko je izpred bloka v Ljubljani neznano kam izginila takrat 11-letna deklica Maja.

"Oblečena je bila v svetlo modro bluzo s kratkimi rokavi in belim ovratnikom," še danes piše na spletni strani Policije, leta 2003 je o njenem izginotju za našo televizijo spregovoril njen prastric, ki je povedal, da jo še danes iščejo, da še vedno ni znano, kaj se je z njo zgodilo.

Najodmevnejši primeri iskanja pogrešanih brez epiloga pri nas: 11-letna Maja, 18-letni Jure in Alma

Še en primer brez konca: Leta 2000 se je po pouku izpred srednje šole v Celju s prijateljem na neznano lokacijo odpeljal osemnajstletni Jure Plevnik . Čeprav je njegova mama po izginotju od njega prejemala celo SMS-e, se je izkazalo, da so bila ta lažna in da jih je v resnici pošiljal njegov prijatelj. Jure Plevnik po več kot dvajsetih letih še vedno ostaja na seznamu pogrešanih.

Najbolj znan primer pogrešanega otroka v zadnjem času je zagotovo primer Madeleine McCann , ki je 3. maja 2007 zvečer, stara tri leta, izginila iz svoje postelje v počitniškem apartmaju v Praia da Luz na Portugalskem. Njeni starši še vedno niso obupali nad iskanjem, za njeno ugrabitev in umor pa je osumljen Christian Brückner , čeprav proti njemu v tem primeru še ni bila vložena obtožnica.

Drug odmeven primer je ugrabitev Natashe Kampusch, piše Index. Pri 10 letih, 2. marca 1998, jo je na Dunaju ugrabil Wolfgang Priklopil, ko se je vračala domov iz šole. Zaprl jo je v svojo hišo v kletni prostor, ki ga pripravil vnaprej. Njena ječa je bila dolga 2,70 metra, široka 1,80 metra in visoka 2,37 metra ter je bila trojno zavarovana z jeklenimi, betonskimi in lesenimi vrati. Natascha je bila ujetnica več kot osem let, avgusta 2006 je uspela pobegniti, njen ugrabitelj pa si je sodil sam.