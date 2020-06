Najodmevnejši primeri iskanja pogrešanih brez epiloga pri nas: 11-letna Maja, 18-letni Jure in Alma

"Oblečena je bila v svetlo modro bluzo s kratkimi rokavi in belim ovratnikom," še danes piše na spletni strani policije, leta 2003 je o njenem izginotju za našo televizijo spregovoril njen prastric, ki je povedal, da jo še danes iščejo, da še vedno ni znano, kaj se je z njo zgodilo.

Čeprav je njegova mama po izginotju od njega prejemala celo SMS, se je izkazalo, da so bila ta lažna in da jih je v resnici pošiljal njegov prijatelj. Jure Plevnik po dvajsetih letih še vedno ostaja na seznamu pogrešanih.

"Dokler bom jaz na svetu, tega ne bo konec. Torej če bo konec, bo moral biti jasen konec, kaj se je z Juretom zgodilo, dokaz, da ga ni med živimi. Eno ali drugo. S tem, da je lahko eno ali drugo, s tem se do smrti ne bom sprijaznila, zadovoljila. Na tem delam naprej," je leta 2017 pred kamerami povedala njegova mati Ika Plevnik.

Slovenska policija ima trenutno v evidenci pogrešanih 236 oseb, 88 jih s fotografijo in opisom lahko najdemo na njihovi spletni strani. Med njimi je tudi Domžalčanka Alma Novljan , za katero se je 25. junija lani v nacionalnem parku Mljet izgubila vsaka sled.

Od črno-belih fotografij in skoraj pol stoletja starih izginotij do svežih prijav, ki jih vsakodnevno prejme Slovenska policija ... Ker pogrešanje osebe nikdar ne zastara, bodo fotografije Maje, Jureta in Alme v policijski evidenci ostale, dokler njihovo izginotje ne dobi epiloga.