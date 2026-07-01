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Slovenija

Kako vam v tujini pomaga država: Vse, kar morate vedeti pred odhodom

Ljubljana, 01. 07. 2026 09.32 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Svet Zala Bedenik
Pogovor z Viktorjem Mlakarjem

Poletje je čas dopustov, urejanja potnih listov in vizumov ter potovanj v bolj eksotične dežele. Pri odhodih v tujino lahko pride do številnih nezgod. Kako lahko v takih primerih pomaga slovenska diplomacija, zakaj je nastala nova aplikacija e-Lastovka in katere napake slovenski turisti najpogosteje naredijo pred odhodom v tujino? O vsem tem smo se pogovarjali z Viktorjem Mlakarjem, vodjo konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Med najpogostejše dogodke, zaradi katerih slovenski državljani kontaktirajo konzulat, sodijo situacije, ki se lahko pripetijo vsakomur: "Po konzularni statistiki je nekje 500 primerov izgubljenih osebnih dokumentov na leto." V tem primeru je treba izgubo najprej prijaviti policiji. Ta prijava nam omogoči, da na veleposlaništvu v tisti državi pridobimo začasen potni list in se varno vrnemo domov. S tem pa tudi preprečimo zlorabo naših dokumentov.

"Pri potovanju v tujino in bolj eksotične države naj se turisti pozanimajo o pravilih, navadah in zakonih tiste države, saj morajo, ko so tam, kot gosti ta pravila spoštovati," opozarja Viktor Mlakar na to, da se številni obiskovalci drugih krajev ne podučijo o pravilnem uživanju alkohola, verskih navadah ali celo uživanju substanc.

Pogovor z Viktorjem Mlakarjem
Pogovor z Viktorjem Mlakarjem
FOTO: Aljoša Kravanja

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve države sveta razvršča v pet stopenj varnostnega tveganja. Lestvica poteka od zelene do črne barve, od držav brez povečanega tveganja do tistih, za katere ministrstvo svetuje, da jih nemudoma zapustimo. V najvišjo stopnjo z oznako "zapustite državo" sodi 15 svetovnih držav, v katerih je vojno stanje. Najpogostejši vzroki za tveganje so nestabilne varnostne in politične razmere, bolezenska tveganja, visoka stopnja kriminala in terorizma ter tudi višja možnost za naravne katastrofe.

Ko pa pride do dogodkov, kot je nedavni strelski napad v Nemčiji, državi, ki je na zelenem seznamu že vrsto let, Mlakar svetuje naslednje korake: "V takšnih kritičnih situacijah je treba razmisliti, ali se lahko in kako se najhitreje odstranimo iz tega območja. Če tega ne moremo storiti, poiščemo neko varno točko in počakamo na navodila kriznih služb. Ko smo rešeni, pa sledimo navodilom lokalnih varnostnih organov."

Pogovor z Viktorjem Mlakarjem
Pogovor z Viktorjem Mlakarjem
FOTO: Aljoša Kravanja

Prav s pomočjo aplikacije e-Lastovka lahko dostopamo do ključnih informacij v primeru izrednih razmer ali kriz ter do konzularne pomoči. Slovenijo skupaj z ostalimi članicami Evropske unije in Združenimi državami Amerike uvrščamo v zadnjo, povsem varno stopnjo, ki je obarvana zeleno. Več o tej temi pa prisluhnite v celotnem pogovoru v oddaji Svet na Kanalu A.

turisti Viktor Mlakar potovanja konzularna pomoč e-Lastovka

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