Kako vam v tujini pomaga država: Vse, kar morate vedeti pred odhodom

Med najpogostejše dogodke, zaradi katerih slovenski državljani kontaktirajo konzulat, sodijo situacije, ki se lahko pripetijo vsakomur: "Po konzularni statistiki je nekje 500 primerov izgubljenih osebnih dokumentov na leto." V tem primeru je treba izgubo najprej prijaviti policiji. Ta prijava nam omogoči, da na veleposlaništvu v tisti državi pridobimo začasen potni list in se varno vrnemo domov. S tem pa tudi preprečimo zlorabo naših dokumentov.

"Pri potovanju v tujino in bolj eksotične države naj se turisti pozanimajo o pravilih, navadah in zakonih tiste države, saj morajo, ko so tam, kot gosti ta pravila spoštovati," opozarja Viktor Mlakar na to, da se številni obiskovalci drugih krajev ne podučijo o pravilnem uživanju alkohola, verskih navadah ali celo uživanju substanc.