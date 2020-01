Več kot 600 najbolj pogumnih tudi letos skočilo v morje

Prireditev, ki je bila v Portorožu tokrat na vrsti že 16. leto zapored, je potekala po načrtih in nepredvidenih dogodkov ni bilo, je povedal vodja prireditveNino Cokan.Opozorila o nujnosti dobre priprave na skok so po njegovih besedah očitno zalegla. Enega od udeležencev je lani namreč obšla slabost in so ga morali oživljati.

Medtem ko so lani zabeležili rekordno število udeležencev, je bilo tokrat rekordno število obiskovalcev, saj so jih po njegovih besedah našteli med 6.000 in 7.000. V dnevu brez oblačka so sicer namerili približno 12 stopinj Celzija, voda pa je imela malo pod 14 stopinj Celzija, je povedal.