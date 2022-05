Najbolj popularni erotični pripomočki za pare!

Dolgi delovniki, polni urniki, družinske obveznosti, športna aktivnost ob sredah zvečer in načrtovanje druženja s prijatelji tedne, včasih celo mesece vnaprej … Vse našteto v življenje vnaša rutino, zaradi katere se pogosto zdi, da niste kreatorji svojih življenj. In seveda je posledica tega dejstvo, da ta kmalu zavlada tudi v spalnici. Zato je, če ne želita, da vajino razmerje zaradi dolgočasja izzveni in morda celo propade, treba tudi med rjuhe povabiti zabavo. To pa si bosta zagotovila že z uporabo erotičnih pripomočkov, ki so vama na voljo v sexshopu Svet erotike . Priljubljeni erotični pripomočki za pare Ker je razmerje vajino, je pomembno, da stvari počneta skupaj in prisluhneta željam ter potrebam drug drugega. To velja tako za vsakdan kot za vajine intimne trenutke, ko se v celoti posvetita drug drugemu in iščeta vroče točke na vajinih telesih ter užitek v skupnem objemu. Ki pa jih je po več letih vse težje doživeti, saj sta se že navadila na vajine položaje in na splošno na vajin način seksanja. Zato je čas, da svoje igrice nekoliko popestrita z uporabo priljubljenih erotičnih pripomočkov.

Osnovna značilnost erotičnih pripomočkov za pare, med katerimi smo izbrali najpogosteje uporabljene, je, da so namenjeni skupni uporabi tako med samim seksom kot predigro, čeprav omogočajo tudi samostojno uporabo brez prisotnosti partnerja. Prepustita se torej avanturi in ponovno raziščita svoji telesi, izživita najbolj skrite seksualne fantazije in predvsem ugajajta drug drugemu. Vibratorji za pare Vibratorji veljajo za najbolj priljubljen erotični pripomoček vseh časov. Vse bolj priljubljeni pa postajajo tudi vibratorji za pare, ki zaradi njihove inovativne zasnove omogočajo hkratni užitek obema. So odličen pripomoček za dodatno popestritev tako predigre kot tudi samega seksa. Večina vibratorjev za pare ima dve vibrirajoči roki, ki sta združeni v obliko črke U. Največja prednost vibratorjev za pare je ravno v tem, da jih lahko uporabljata med spolnim odnosom, saj so izdelani tako, da stimulirajo oba. Vibratorji za pare ponujajo neskončno možnosti uporabe in z njimi vam v postelji ne bo dolgčas. Najočitnejša je hkratna stimulacija klitorisa in G točke, istočasno pa vibrator stimulira tudi penis, kar heteroseksualnim parom predstavlja intenzivnejše vrhunce pri obeh.

Na voljo so vam različne variante vibratorjev za pare: - različne velikosti in oblike, - moč in načini vibracij, - z brezžičnim upravljanjem, - z nadzorom preko aplikacije. Možnosti za popestritev vajinih spolnih odnosov s pomočjo vibratorjev za pare je z nekaj domišljije res neskončno. Vibracijske hlačke Predstavljajte si, da sedite v vrhunski restavraciji, vaš partner pa s pomočjo daljinskega upravljalnika prevzame nadzor nad vašim telesom in ne preostane ti drugega, kot da uživaš in se mu popolnoma prepustiš! Zahvaljujoč njihovi diskretnosti jih lahko nosite kjer koli in skupaj lahko odkrivata nove spolne fantazije. Roko na srce, vsi smo kdaj pa kdaj voajerji in z vibracijskimi hlačkami lahko to fantazijo izpolnita. Poleg tega lahko nekdaj klasično večerjo v dvoje spremenita v noro predigro, ki vodi v divji in strasten seks. Poizkusita eksperimentiranje z vibracijskimi hlačkami in verjemita, ne bo vama žal. Erotična gugalnica Če sta mnenja, da erotični pripomočki niso za vaju, kljub temu pa bi rada preizkusila nekaj novega, vaju bo verjetno navdušila erotična gugalnica. Ta je sicer namenjena le najbolj spretnim, ki seksanje dojemajo (tudi) kot vadbo, saj njena uporaba zahteva močne roke, pokončno hrbtenico in izklesane trebušne mišice. Zato pa omogoča položaje, ki si jih brez nje le težko zamišljata in podpira guganje enega ali obeh, kar je med drugim odlična stimulacija za močnejši orgazem. Gugalnica sicer podpira vse oblike seksa: vaginalnega, oralnega in analnega. Seks blazina in drugo erotično pohištvo Manj spretni bodo prej kot nad gugalnico navdušeni nad seks blazino ali kakšnim drugim kosom erotičnega pohištva. Ti s svojo oblikovno zasnovo namreč partnerju približajo težje dostopne dele telesa in so v pomoč tako pri oralnem zadovoljevanju kot doseganju globlje penetracije. Poleg številnih novih položajev pa vama seks blazina in drugi tovrstni erotični pripomočki zagotavljajo boljšo in daljšo stimulacijo ter olajšajo draženje G točke ali drugih vročih točk, ki žensko pripeljejo do polnega orgazma. Analni čep Priljubljen erotični pripomoček, ki vaju pripravi na analni seks, za katerega se odloča vse več parov, je analni čep, s katerim lahko eksperimentirata brez strahu in ga uporabita tako med predigro kot seksom.

Obstaja več velikosti in oblik analnih čepov, narejeni pa so iz različnih materialov, pri čemer se pari običajno najprej opogumijo z manjšim, ko se nanj navadijo, pa izberejo večjega in nadaljujejo z vibrirajočim. Vsi našteti stimulirajo anus in ponujajo užitek obema, saj so zasnovani za uporabo tako moških kot žensk. Analni dildo O dildotih vemo že skoraj vse, analni dildo pa je ustvarjen prav za uporabo med analnim seksom, zato ima nekoliko prilagojen, ožji dizajn. Omogoča občutek prave penetracije in večinoma sledi realni velikosti penisa, čeprav je pogosto malenkost manjši, njegova podlaga pa malce razširjena, s čimer se zagotovi varnost uporabe. Gre za erotični pripomoček, katerega priljubljenost iz leta v leto raste, saj je dandanes znano, da je na anusu nešteto živčnih končičev (v primerjavi z nožnico neprimerljivo več), ki vaju oba pripeljejo do še večjega užitka. Strap-on Za erotični pripomoček, imenovan strap-on , se odloča vse več ne le lezbičnih parov, temveč tudi bi- in heteroseksualnih, zato mu bomo namenili nekaj več pozornosti. Igračka namreč popestri vajino intimo in zamenja vajini vlogi ter vama izpolni vse (skrite) želje. Kajti strap-on je v resnici pas z dildom, namenjen vaginalni, analni in oralni penetraciji, s katerim doživita globok in prodoren seks, ki vaju oba pripelje do izredno močnega orgazma.

Če imate težave z erekcijo, izberita votli dildo, ki bo služil kot podaljšek penisa. Če sta lezbičen ali biseksualen par, preizkusita penetracijo. Če sta heteroseksualen par, naj nadzor prevzame nežnejša polovica. Naj analno prodre v vas in požgečka vašo prostato, zaradi katere boste imeli močnejšo erekcijo in zagotovljen orgazem.

S to vrsto dilda kot erotičnega pripomočka brez dvoma raziščeta nova področja vajinih teles in poiščeta točke, ki vaju dodatno stimulirajo. In ne samo to. Gre za priljubljeno igračko skupnosti BDSM, s katero se vajini vlogi zamenjata, kar v spalnico vnese dodatno razburjenje, saj moški obožujejo ženske, ki prevzamejo pobudo v postelji in zahtevajo njihovo podrejenost.

