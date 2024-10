Najbolj pravljičen družinski izlet – obisk pri Božičku in arktična doživetja

Predstavljajte si edinstveno potovanje v pravljični Rovaniemi , kjer se boste srečali z Božičkom in ustvarili spomine, ki jih boste hranili vse življenje. Vaše čarobno potovanje se začne z direktnim letom iz Ljubljane, ki vam omogoča udobno in hitro pot do severa Finske. Časovni razpored je prilagojen tako, da boste svoj obisk pri Božičku lahko kar najbolje izkoristili. Po pristanku vas čaka bivanje v enem izmed vrhunskih hotelov s 4* v središču mesta, ki zagotavljajo udobje in kakovostne storitve.

Središče vašega potovanja bo obisk Božička v njegovi čarobni vasi . Otroci bodo z iskricami v očeh spoznali pravega Božička, vi pa se boste prepustili prazničnemu vzdušju, ki prežema celotno okolico. Poleg tega boste lahko uživali v raznolikih zimskih doživetjih, kot so vožnja s pasjimi vpregami, adrenalinska vožnja z motornimi sanmi in opazovanje veličastnega severnega sija.

Program dogajanja po dnevih:

1. DAN, časovnica: SLOVENIJA - ROVANIEMI - BOŽIČKOVA DEŽELA - MOTORNE SANI



Poleteli bomo z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana v jutranjih urah proti Rovaniemi, mestu, ki je upravno središče severne finske pokrajine Laponske in dom Božička. Na začetku našega obiska bomo raziskali Božičkovo vasico, kjer nas bodo njegovi zvesti palčki sprejeli v pravljičnem svetu. Imeli bomo priložnost obiskati Božičkovo hišo in se pogovoriti z dobrim možem, nato pa se sprehoditi med številnimi trgovinicami in prijetnimi "lokalčki". Seveda ne bomo pozabili na obisk Božičkove pošte, kjer njegovi pomočniki prebirajo pošto z vsega sveta. Po tem sledi nastanitev v hotelu. Morda vas bo zamikala tudi vožnja z motornimi sanmi, kjer se bomo podali v osrčje neokrnjene narave, zapeljali po zamrznjenih rekah in dobro pripravljenih poteh ter občudovali prostrano zimsko pokrajino.

2. DAN, časovnica: ARKTIKUM IN PO ŽELJI ARKTIČNA DOŽIVETJA

Po zajtrku bomo obiskali sodoben muzej in center znanosti Arktikum, kjer bomo spoznali naravne lepote in življenjske navade Laponcev. Preostanek dneva bomo namenili nepozabnim arktičnim doživetjem. Predlagamo "Husky safari" in obisk jelenje farme. Vaša arktična avantura se bo začela s prečkanjem Severnega tečajnika. Na farmi severnih jelenov se bomo podali na krajšo vožnjo z jelenjo vprego, nato pa se bomo vkrcali na husky safari. Sprva se boste usposobili za upravljanje s sanmi, nato pa boste uživali v vožnji po očarljivi zimski pokrajini.

Za zaključek dneva priporočamo nočno iskanje severnega sija. Odpeljali se bomo v bližnje gozdove, stran od mestnih luči in živahnega vrveža. Severni sij je najbolje viden ob jasnem vremenu. Ob ognju vam bomo razložili vse o tem izjemnem naravnem pojavu. Ko se boste udobno namestili, toplo oblečeni in s krpljami na nogah, se bomo prepustili tišini in čarobnemu utripu narave."

3. DAN, časovnica: ROVANIEMI - RANUA - SANTA PARK - SLOVENIJA

Po zajtrku vam predlagamo obisk živalskega parka Ranua, najbolj severno ležečega živalskega vrta na svetu, ki je dom mnogim živalim arktičnega območja, vključno z losi, severnimi medvedi in sivimi volki. Živalski park je postavljen v avtentičnem okolju in predstavlja največjo laponsko atrakcijo za družine. Po vrnitvi bo še dovolj časa za raziskovanje Santa parka, ki ponuja številne atrakcije, kot so podzemno prečkanje Severnega povratnika, vožnja z vlakcem skozi tovarno igrač, obisk šole za palčke in ogled Božičkove pisarne.

V poznih popoldanskih urah se bomo odpravili na letališče, od koder bomo s posebnim letalom poleteli nazaj v Slovenijo.