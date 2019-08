Najbolj priljubljena moška luksuzna ura

Ponuja veliko več kot običajni pokazatelji časa. Je tudi modni dodatek, ki še dodatno poudari vaš videz, hkrati pa z njo naredite močan vtis. Ure so lahko tudi družinska dediščina in simbol pomembnega življenjskega dogodka. Predstavljajo statusni simbol!

In prav takšna je tudi ta edinstvenamoška luksuzna ura, ki gre vedno v korak s časom, zahvaljujoč brezčasni obliki, ki zelo spominja na potapljaške ure. Neverjetno lepa in privlačna ura je daleč najbolj priljubljen moški model. Odlikujeta jo poseben videz in brezhibnost izdelave.

Elegantna moška ura vrhunske kakovosti Ura London Silver je pravo umetniško delo, prefinjenega videza, ki bo zadovoljila kriterije vsakega ljubitelja ur. Na eni strani prinaša klasiko in eleganco, na drugi pa odlično kakovost. Ta neprimerljivi model priteguje poglede s svojim popolnim dizajnom in preprostostjo. Spada v kategorijo klasičnih moških ur, izdelanih za vsakodnevno nošenje ob vseh priložnostih. Poganja jo visokokakovosten samodejni mehanizemza navijanje. Vrhunska moška ura London Silver je izdelana iz nerjavečega jekla, zaradi česar je odporna proti udarcem. Čeprav je izdelana iz jekla, je pas izredno udoben, zato med celodnevnim nošenjem ali med določenimi fizičnimi aktivnostmi ne povzroča nelagodja. Prav tako ne drsi in ne spodbuja znojenja.

Običajno neobičajna številčnica z odprtim ohišjem Večina ur prikazuje čas s pomočjo tradicionalnih številčnic v zaprtem ohišju, ki omogočajo, da kazalce samo vidite. Toda nekateri pogumni proizvajalci naredijo pri oblikovanju inovativnih številčnic korak naprej. Tako ima moška ura London Silver izjemno nenavadno številčnico, ki jo krasijo simetrične linije. Ima jasno opredeljene pokazatelje časa, ki omogočajo enostavno odčitavanje. Kazalci na uri imajo izostrene robove. Še posebej neobičajna pa je zaradi tega, kar se nahaja pod kazalci oziroma številčnico. To je odprto ohišje. Ohišje je odprto na eni in na drugi strani. Na ta način so urarji poskušali do zadnje podrobnosti odkriti, kako delujeta številčnica in samodejni mehanizem, ki poganja to uro. Če ste ljubitelj urarstva, vam ta ura ponuja možnost vpogleda v notranjost ure do zadnje podrobnosti. Mehanizem, ki ga boste videli, poganja uro London Sliver in jo uvršča med najbolj natančne ure na svetu.

Čeprav je videti kot dragocena ura, predstavlja odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Cenovni razred je daleč pod drugimi urami slabše kakovosti. Na srečo so pravi ljubitelji ur prepoznali njeno kakovost. Tako je ura London Silver že v svoji prvi sezoni presegla vse prodajne načrte in postala najbolj prodajan model. To jo zagotovo uvršča med najbolj priljubljene moške ure. Zato poleg te ure ne boste potrebovali nobene druge, saj je ura London Silver ura za vse čase.

Ura, v katero je vredno vložiti Danes ljudje še vedno posežejo po mobilnih telefonih, da bi preverili, koliko je ura, čeprav imajo ročno uro. Toda ročna ura je še vedno enako dragocena, zato je vanjo vredno vložiti. To so glavni razlogi, zakaj je vredno investirati v ročno London Sliver: • Dolgotrajnost • Univerzalnost • Praktičnost • Sentimentalnost

V nasprotju s to uro boste mobilne telefone pogosteje zamenjali, medtem ko boste na uri morali občasno zamenjati le baterijo. Pri izbiri ure je pomembno, da ste pozorni na njen videz. Uro London Silver odlikuje klasičen slog. Je univerzalna in se zlahka kombinira z vsakim stylingom, saj še vedno velja za modni dodatek.

Je izredno praktična. Dokler jo nosite na roki, boste takoj vedeli, koliko je ura. Ni potrebe, da bi po torbi ali žepu iskali telefon, saj s tem izgubljate dragoceni čas. Ročna ura London Silver je zato najboljši zaveznik za tiste, ki se pogosto znajdejo v tekmi s časom. Poleg vsega so imele ure vedno sentimentalno vrednost, na katero so se ljudje zlahka čustveno navezali. Pogosto je del dragocene družinske dediščine, saj vam lahko kakovostna ura služi vse življenje. Verjetno sta vam oče in dedek pripovedovala o tem, kako sta od očeta in dedka dobila uro za spomin. Tako lahko tudi vi to uro spremenite v družinsko dediščino, ki se bo prenašala iz generacije v generacijo. To je še en dokaz dolge življenjske dobe.

