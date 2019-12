Najbolj priljubljena zimska modna oprema

Superdryeva kampanja te sezone nosi ime MY WAY #SDMYWAY in pooseblja vsestranskost modnih kosov, ki jih lahko nosite od domače dnevne sobe do srečanj s prijatelji in najimenitnejših smučišč.

#SDMYWAY predstavlja junake, ki z edinstvenimi avanturami nagovarjajo znamko Superdry in svojo okolico, z navdihujočimi zgodbami o vsakem posamezniku in predstavitvijo njegovega najljubšega sloga oblačenja.

Nove modne kose Superdry lahko nosite kjerkoli, kadarkoli in s čimerkoli – pomembno je le, da oblačilom dodate svoj modni pečat in se na vsakem koraku počutite udobno kot še nikoli. Sodobna znamka visoke kakovosti, ki jo zaznamujejo prvine japonskega grafičnega dizajna in pridih vintage Amerike, je pri urbanih modnih navdušencih v zadnjih letih postala nadvse priljubljena.

To zimo ne moremo prehvaliti toplih jaken, že prepoznavnih športnih jopic in puloverjev, ki nadaljujejo sloves najbolj zaželenih kosov v vsaki kolekciji, ter smučarskih kompletov in modnih dodatkov, ki bodo zasijali na vsaki beli strmini, ne glede na gnečo. Sploh ni vprašanje, zakaj je znamka pri znanih tako priljubljena.

Prepustite se razburljivemu ritmu vsakdana in v aktualni kolekciji Superdry izkoristite prav vsako odbito priložnost, ki vam jo življenje ponuja.

Modni kosi angleške blagovne znamke Superdry so na voljo v trgovinah:

• SUPERDRY, Planet Koper

• SUPERDRY, Europark Maribor

• XYZ&SPORTINA, Citypark Ljubljana

• XYZ CITYCENTER, Celje

• SPORTINA - Qlandia Kranj, Novo mesto, Europark Maribor, Interšpar Vič in MC Šiška Ljubljana

Naročnik oglasa je Sportina.