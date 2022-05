Najbolj priljubljene počitniške destinacije tega poletja

Med najbolj pogosto izbrane destinacije za Slovence in Slovenke tradicionalno spada sosednja Hrvaška , kjer pričakujejo odlično sezono z rekordnim številom gostov. Stavijo na odlično ponudbo, lepo morje in seveda bližino. V Relax Turizem d.d. smo za naše goste pripravili izbor najugodnejših počitnic na Jadranu, kjer še posebej izpostavljamo hotele, kamor vozimo z avtobusnim prevozom ter tiste, kjer organiziramo poletne in senior klube za dodatno razvedrilo na počitnicah. Poletni klubi se bodo odvijali na kar štirih priljubljenih lokacijah, maček Reksi z animacijsko ekipo pa obljublja nepozabno zabavo za najmlajše goste.

Popotniki, željni počitnic, brez skrbi za koronske ukrepe, letos izbirajo bližnje in daljne destinacije, pri čemer pomembno vlogo igrajo dobre logistične povezave, velika izbira hotelov in drugih namestitev ter zagotovljena pomoč predstavnika na sami destinaciji. Gosti si želijo garancije, da bodo njihove počitnice brez skrbi ter da bodo lahko zares uživali na svojem dopustu.

Naslednja izmed top destinacij letošnjega leta je gotovo Turčija , zibelka all inclusive ponudbe. Za vse goste, ki si predvsem želijo sproščenih počitnic, na katerih je za vse poskrbljeno, je to ena izmed najboljših izbir. V Turčijo poletimo 2x na teden iz Ljubljane, in sicer vsak torek in četrtek, na sami destinaciji pa zagotavljamo slovenske predstavnike, ki bodo poskrbeli za detajle namestitve, kasneje pa tudi za želje glede fakultativnih izletov in vsa druga vprašanja, ki bi se vam lahko na počitnicah pojavila.

Prav tako priljubljen je letos Egipt , kamor se prav tako dvakrat tedensko odpravljamo iz Ljubljane, ki slovi po krasnih plažah ter odličnih izletih. Gre za destinacijo, ki ponuja ogromno naravnih lepot in možnosti posebnih doživetij. Pri Relax Turizem d.d. imamo tudi predstavnika, ki je sicer Egipčan, ampak govori slovensko in na ta način zagotavlja, da so naši izleti na destinaciji zares pristni in nepozabni ter razlog za dopust, ki ga boste še dolgo pomnili.

Zelo priljubljeni so letos tudi grški otoki, kot so Kos, Rodos, Kreta in Zakintos, kamor prav tako poletimo vsak teden direktno iz Ljubljane. Na vseh otokih so na voljo odlične ponudbe v preverjenih hotelih, za katere garantiramo top družinske ali počitnice v paru. Pristen grški duh in neverjetna narava pa so tisto, kar pričara zares odlične počitnice. Letos smo ponudbi dodali tudi dva posebej zanimiva produkta, kjer v enih počitnicah doživite dva krasna otoka: Pristna Kefalonija in živahni Zakintos ter Romantični Santorini in slikovita Kreta.

Nikakor ne gre pozabiti temperamentne Španije, ki s Costa Bravo gotovo velja za eno izmed top destinacij. Tukaj gre še posebej izpostaviti hotele, ki so odlično pozicionirani in omogočajo, da skočite na vlak in odidete na raziskovanje fascinantne Barcelone. Tudi sicer je Španija odlična za raziskovanje, uživanje v mestnem utripu, razvajanje na plaži. Če temu dodamo še odlične cene ter slovenskega predstavnika je to gotovo top izbira.

V letošnjem letu pa se je povečalo tudi zanimanje za bolj eksotične destinacije, kot so Dubaj, Zanzibar in Ras Al Khaimah. Tako imamo tudi za te destinacije zares odlične ponudbe, zagotavljamo pa vam nepozaben oddih, saj boste tudi na te destinacije z nami odpotovali iz Slovenije, na sami destinaciji pa boste imeli možnost non-stop pomoči iz naše strani.

Za konec izpostavljamo še prav poseben program, ki je v Sloveniji prvič na voljo: Prestižni Dubaj in sanjski Zanzibar. Gre za odlično izbiro, saj boste par dni preživeli v Dubaju, kjer boste spoznali futuristični mestni utrip ter puščavo, potem pa se relaksirali na sanjskih plažah prekrasnega Zanzibarja. Tudi tukaj zagotavljamo slovenskega spremljevalca, ki bo z vami na poti in na destinaciji, polet iz Ljubljane in top izlete na obeh destinacijah.