Najbolj raztegnjena vasica v Sloveniji

V Sloveniji se lahko pohvalimo z več kot 6000 naselji. Nekatera so strnjena, druga strma ... Tretja pa kljub temu, da imajo le nekaj več kot 70 hišnih številk, tako velika, da se domačini radi pošalijo, da jih ne prehodiš niti v dveh dneh. Taka vas je Davča, hribovska vasica, ki se ponaša z nazivom najbolj raztegnjene vasi v Sloveniji. Razteza se namreč na kar 24 kvadratnih kilometrih, v njej pa najdemo kar nekaj zanimivosti. Od etnografskega muzeja, do slapov, no, v tej vasici pa so snemali tudi enega naših najbolj znanih filmov.