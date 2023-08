'Najbolj se bojimo normalnosti, ki pride, ker stiske ostajajo'

Ministrstvo in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) morata zagotoviti vsaj sedem ekip, v katerih so psihologi, socialni delavci, diplomirana medicinska sestra, predstavnik Rdečega križa ali Karitasa oziroma lokalnih nevladnih organizacij, po potrebi pa tudi predstavnik gasilcev, vojske ali Policije, je v današnji izjavi za medije povedala direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman. Tako so se dogovorili na današnjem sestanku predstavnikov civilne zaščite, ministrstva za zdravje, NIJZ, Rdečega križa, Policije in vojske.

Psihologi civilne zaščite in prostovoljci so ljudem na prizadetih območjih priskočili na pomoč že takoj po ujmi. Od nedelje, 6. avgusta, so na terenu opravili več kot 100 intervencij pri prebivalcih, ki so zaradi poplav in spremljajočih povezanih dogodkov, predvsem plazov, doživeli travmatsko izkušnjo. "To pomeni, da smo več kot 300 ljudem, do katerih smo prišli na terenu, nudili psihološko pomoč," je povedala psihologinja štaba civilne zaščite Barbara Čibej Žagar.