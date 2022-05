'Najbolj so se me dotaknile zgodbe, ko smo odpovedali kot sistem'

Nevpadljivo, minimalistično opremljeni prostori na Zaloški 59 v Ljubljani so pripravljeni na sprejem in obravnavo prvih otrok, ki jih bo tja napotilo sodišče. Takšna izbira notranje opreme je v skladu s standardi Barnahusa in ima svoj namen, pojasni Mikčeva – slike, igrače, fotografije in drugi dodatki bi lahko namreč otrokom predstavljali moteče elemente. So jim pa otroci, ki so sodelovali pri projektu in ocenili, da je vse skupaj videti malo preveč "zdravniško", predlagali nekaj zanimivih in koristnih idej – police bodo tako kmalu napolnili s knjigami, za pomirjujoče vzdušje pa bo poskrbel akvarij z ribicami.

Nato nas popelje še mimo predavalnice, namenjene usposabljanju strokovnjakov, ki se ukvarjajo s spolnimi zlorabami otrok, pisarn za strokovne delavce in sobe za zdravniške preglede. V nasprotju s pričakovanji pa v hiši ni sob, ki bi bile namenjene spanju otrok. " Nekateri zmotno menijo – morda zaradi imena – da gre pri Hiši za otroke tudi za varno hišo z namestitvijo. A to ne drži, naša hiša je namenjena samo obravnavi otrok. Zato tudi lokacija ni tajna, je pa res, da v okolju nočemo biti vpadljivi, saj moramo paziti na stigmatizacijo. Ključni so nam otroci – da jim omogočimo zavedanje, da so pri nas lahko slišani, da jim bomo pomagali in da jih ne bomo pustili na cedilu, ter da se počutijo varne."

" Predvsem z vidika obrambe je pomembno, da sta soba za zaslišanje in prostor, v katerem se spremlja zaslišanje, popolnoma ločena. Tako otrok ve, da nekdo, ki tam sedi, ne more kar priti do njega, in se počuti varnega ," pojasni naša sogovornica.

Barnahus, islandski primer dobre prakse, ki ga je prevzelo že 23 evropskih držav, se nanaša na otrokom prijazno in varno okolje, ki pod eno streho združuje več služb za obravnavo žrtev kaznivih dejanj na usklajen in učinkovit način. Prav zmanjšanje števila zaslišanj je namreč ključ do odprave nepotrebne sekundarne viktimizacije ali stiske mladoletne žrtve in priče.

Glavni namen Hiše za otroke je otroku zagotoviti, da bo vse opravil na istem mestu, da bo forenzični intervju izpeljan v skladu z vsemi standardi in da bo to dokazno gradivo veljalo na sodišču.

Trenutno so sicer še vedno v postopku pridobivanja kadra ter sprejemajo zadnje akte, protokole, dokumente in programe, ki jih kot javni zavod potrebujejo za delovanje, a če bi bilo treba, bi lahko že jutri sprejeli prvega otroka, zagotavlja Mikčeva. "Imeli smo že predstavitvene seminarje za preiskovalne sodnike, načrtujemo jih tudi za tožilce in strokovne delavce CSD. Poleg administrativno-tehničnega osebja potrebujemo strokovne delavce, izvajamo program usposabljanja, ker želimo, da imajo strokovnjaki, ki delajo tukaj, dodatna znanja. Nimamo še zaposlenih, a če bo treba, lahko to hitro rešimo s pogodbami."

Prvi dve leti bodo obravnavali samo žrtve spolnih zlorab, stare do 18 let, pozneje pa tudi žrtve fizičnih zlorab in mladostnike, ki so storilci kaznivih dejanj.

O konkretnih številkah si Mikčeva še ne upa govoriti. "Začeli bomo delati in šli postopoma – prvi otrok, drugi, tretji, stoti ... Vemo, da je tega kar veliko. Slovenska policija letno obravnava okoli 115 primerov kaznivih dejanj 'spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let'. Potreba po celostni obravnavi teh otrok je, morata pa se razviti neka pravna praksa in način dela. Smo živ organizem in se ne bojimo. Prizadevali si bomo za izboljšave ter se pogovarjali s sodniki, policisti in socialnimi delavci. Šli bomo skupaj, z roko v roki, in stvari sproti prilagajali, klesali, postavljali v prakso. Lahko rečem, da je naš cilj obravnavati 200 otrok na leto, a pomembnejše se mi zdi, da otroci, četudi jih imamo le 50, dobijo tisto, kar potrebujejo."

Statistika kaže, da se je na Islandiji v petih letih delovanja Barnahusa podvojilo število prijav spolnih zlorab in potrojilo število obsodbe storilcev. Enako je bilo v drugih evropskih državah in najverjetneje bo tako tudi pri nas. "Pričakujemo takšen trend in pričakujemo, da bomo imeli v naslednjih petih letih enote tudi v drugih krajih po Sloveniji, vsaj na zahodu in vzhodu države, saj se to dogaja povsod, ne samo v Ljubljani," pravi Mikčeva.

Na vprašanje, kakšne cilje so si zastavili, pa: "Naš kratkoročni cilj je, da hiša čim prej zaživi, da sprejmemo vse dokumente, ki jih moramo, da bo javni zavod lahko deloval, da čim prej dobimo ustrezen kader, izpeljemo vsa načrtovana usposabljanja in dokončno uredimo prostore. Naši dolgoročni cilji pa so postati bolj kompetenčni center v smislu usposabljanja in izobraževanja, postati del nekega sistema za zaščito otrok tako na lokalni kot na nacionalni ravni, postati prepoznavni in da otroku nuditi celostno obravnavo, ki jo potrebuje."