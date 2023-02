Najbolj so se podražili krompir, jabolka, mleko in jogurt

V primerjavi s prejšnjim popisom se je povprečna vrednost najcenejše košarice znova znižala, in sicer za skoraj en evro, in znaša 40,30 evra, s čimer je dosegla najnižjo vrednost od začetka spremljanja gibanja cen košarice sredi septembra lani. Znižala pa se je tudi razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo najcenejših košaric trgovcev, ki je tokrat le nekaj več kot pet evrov.

V zadnjih dveh tednih se je najbolj podražil krompir, in sicer za dobrih 18 odstotkov, sledijo mu jabolka z nekaj več kot 6-odstotno podražitvijo, mleko se je podražilo za dobra dva odstotka ter jogurt za odstotek in pol. Pri kategorijah moke, govejega mesa in kruha so se cene dvignile za manj kot odstotek.

V zadnjih dveh tednih se je najbolj pocenil sir, in sicer za dobrih pet odstotkov, sledijo mu testenine, ki so se pocenile za 2,6 odstotka, sončnično olje se je pocenilo za 2,3 odstotka, piščančje meso za dva odstotka, maslo za 1,7 odstotka ter svinjsko meso za manj kot odstotek.

Od prvega popisa (13. 9. 2022) do enajstega popisa (31. 1. 2023) se je od 15 izdelkov pocenilo šest izdelkov, med njimi najbolj svinjsko meso (za skoraj 27 odstotkov), sir (za 24 odstotkov), goveje meso (za 18 odstotkov), moka (za 3,7 odstotka), sončnično olje (za 3,5 odstotka) ter kruh (za manj kot odstotek). Najbolj se je podražil sladkor, in sicer za 45,5 odstotka, jajca za 15,9 odstotka in jabolka za 10,7 odstotka. Ostali izdelki so se podražili za manj kot deset odstotkov.

Analiza sadno-zelenjavne košarice razkriva, da se je povprečna vrednost v primerjavi s prejšnjim popisom zvišala za slaba dva odstotka oziroma za pol evra. Razlika med najcenejšo in najdražjo košarico sadja in zelenjave pa se je povečala na 15,57 evra. Vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave se je znižala pri treh trgovcih, od tega pri dveh za približno odstotek, pri enem pa za šest odstotkov. Pri ostalih treh trgovcih se je vrednost sadno-zelenjavne košarice zvišala.

Pri analizi porekla je opaziti, da je večina izdelkov znotraj posameznih kategorij slovenskega porekla, razen sladkorja, masla, sira, sončničnega olja in testenin. Nekateri trgovci ponujajo določene skupine živil s porekli iz Slovenije, EU in izven EU (testenine, sončnično olje). Izključno slovenskega porekla so pri večini trgovcev (razen pri enem) na voljo izdelki v kategorijah govejega mesa, jabolk, jajc, jogurta, kruha ter mleka.