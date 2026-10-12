Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ena najvišjih volilnih udeležb: kje so glasovali proti in kje za?

Ljubljana, 12. 10. 2026 08.24 pred 1 uro 4 min branja 41

Avtor:
STA M.S.
Glasovanje na referendumu

Nedeljske referendume je zaznamovala visoka volilna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Glasovanje o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je bil peti referendum doslej, na katerem je bil dosežen kvorum za zavrnitev zakona.

Na volišča je tokrat prišlo več kot 54 odstotkov volilnih upravičencev. Višja udeležba je bila doslej le na posvetovalnih referendumih o EU in Natu ter referendumu o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekal hkrati s predsedniškimi volitvami.

Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je bil peti referendum doslej, na katerem je bil dosežen kvorum za zavrnitev zakona. Proti zakonu se je izreklo dobrih 51 odstotkov volivcev, ki so prišli na referendum.

V zgodovini samostojne države so volivci svojo voljo na zakonodajnih referendumih izrazili 26-krat, kar nekaj zakonov so na referendumskem glasovanju zavrnili. Od ustavnih sprememb leta 2013, ko mora biti za uspeh zakonodajnega referenduma dosežen zavrnitveni kvorum, pa je bil ta dosežen na petih od enajstih referendumov.

Parlamentarna preiskava

Čeprav je bila novela zakona o parlamentarni preiskavi na referendumu zavrnjena, pa so volivci v večini volilnih enot glasovali za njeno uveljavitev. Od osmih volilnih enot so proti glasovali le v treh: volilnih enotah Ljubljana Center, Postojna in Ljubljana Bežigrad.

Tudi v večini volilnih okrajev je večina volivcev glasovala za uveljavitev zakona. Najbolj prepričljivo so ga podprli v okraju Ribnica - Dobrepolje, kjer je za glasovalo več kot 66 odstotkov volivcev. Veliko podporo je zakon dobil še v okrajih Škofja Loka 2, dveh ptujskih okrajih in v Ivančni Gorici. Po drugi strani so zakonu najbolj prepričljivo nasprotovali v okraju Ljubljana Šiška, kjer je proti glasovalo več kot 72 odstotkov volivcev, na veliko nasprotovanje pa je zakon naletel še v volilnih okrajih Ljubljana Bežigrad 2, Ljubljana Center in Koper 1.

Glasovanje na referendumu
Glasovanje na referendumu
FOTO: Luka Kotnik

Najbolj tesno pri rtv-prispevku

Med vsemi štirimi referendumi je bil izid najtesnejši na referendumu o ukinitvi rtv-prispevka, kjer je po delnih neuradnih izidih trenutna razlika 692 glasov.

Ukinitev rtv-prispevka so sicer podprli v petih od osmih volilnih enot, najbolj prepričljivo v volilni enoti Ptuj s skoraj 60 odstotki glasov. Večinsko proti so bili v volilnih enotah Postojna, Ljubljana Center in Ljubljana Bežigrad. Največji delež glasovanja proti, dobrih 58 odstotkov, pa so zabeležili v volilni enoti Ljubljana Center.

Preberi še 2-krat za, 2-krat proti: preobrat pri rtv-prispevku

Največja podpora ukinitvi rtv-prispevka je bila v volilnem okraju Ptuj 3, in sicer skoraj 68-odstotna. Po drugi strani je bil največji delež tistih, ki so glasovali proti ukinitvi rtv-prispevka, v več ljubljanskih okrajih. V okraju Ljubljana Šiška 1 jih je proti ukinitvi prispevka glasovalo 72 odstotkov.

Najbolj enotno pri socialni pomoči

Najbolj enotno pa so volivci podprli referendumsko vprašanje, ali naj se denarna socialna pomoč pogojuje z družbenokoristnim delom. Za so glasovali v vseh osmih volilnih enotah, najbolj prepričljivo v volilni enoti Ptuj.

Tudi v posameznih volilnih okrajih je bila podpora referendumskemu vprašanju velika. Med 88 okraji je le 17 takšnih, kjer so mu volivci večinsko nasprotovali. Med njimi najbolj prepričljivo v okraju Ljubljana Šiška 1, kjer se je proti izreklo skoraj 60 odstotkov volivcev, pa tudi v okrajih Ljubljana Center, Koper 1 in Ljubljana Bežigrad 2. Na največjo podporo pa je referendumsko vprašanje naletelo v volilnem okraju Ribnica - Dobrepolje, kjer ga je podprlo več kot 76 odstotkov volivcev. Močno strinjanje z referendumskim vprašanjem so izrazili tudi v okrajih Ptuj 1, Novo mesto 1 in Škofja Loka 2.

Volilna pravica tujcev

Volilno pravico državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah so na današnjem referendumu podprli v volilni enoti Ljubljana Center in ob tesnem izidu še v volilni enoti Postojna. V ostalih so temu, da bi poleg slovenskih državljanov in državljanov EU imeli volilno pravico tudi državljani tretjih držav, večinsko nasprotovali. V volilnih enotah Ptuj in Celje se z volilno pravico državljanov tretjih držav ni strinjalo največ volivcev, dobrih 60 odstotkov.

Še večje nasprotovanje volilni pravici tujcev je bilo v posameznih volilnih okrajih, v volilnem okraju Ribnica - Dobrepolje 72-odstotno ter 70-odstotno v okraju Škofja Loka 2. Volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah je največ volivcev podprlo v več ljubljanskih okrajih, v okraju Ljubljana Šiška 65 odstotkov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
referendumi statistika

Čez Slovenijo pas padavin, na Kredarici zapadel sneg

2-krat za, 2-krat proti: preobrat pri rtv-prispevku

24ur.com Volivci podprli vse štiri posvetovalne referendume
24ur.com Kako so na referendumu glasovali politiki?
24ur.com V dveh dneh predčasno glasovalo skoraj 50.000 volivcev
24ur.com 2-krat za, 2-krat proti: preobrat pri rtv-prispevku
24ur.com Večja mesta za, podeželje proti: Kako so glasovali volivci?
24ur.com Zadnja anketa kaže, da bodo na trojnem referendumu prevladali argumenti za
24ur.com Štirje referendumi, en zavezujoč
Priporoča
KOMENTARJI41

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TON 618
12. 10. 2026 10.34
Šiška je zakon.
Odgovori
0 0
dober dan
12. 10. 2026 10.34
ofce so šle glasovat na posvetovalne referendume odlično
Odgovori
0 0
B1964
12. 10. 2026 10.33
Spet so drugi krivi,da je Jansha zgubil,bolano drugo Neve povedat čudno,da ni vključil Izraela,bojim se da ga bo.....
Odgovori
+2
2 0
123soba
12. 10. 2026 10.24
Po black cubu, natanjahu, klofuti eu, odprtju izraelskega predstavništva, visokih cenah, draginji te verjetno slovenija ne mara več. In po vsem tem se še izpostavljaš mafijski državi. Ne gre, levičarskih lenuhov, korupcije je v Sloveniji toliko, da preprosto ne moreš spremeniti kučanstva....
Odgovori
+2
3 1
Vrag je odnesel šalo
12. 10. 2026 10.21
Včeraj ste se do 22:00 ure hvalili to je zmaga, danes od 08:00 ure ko je rezultat malo drugačen pa je vse prevara! Zanimivo za vse je po vaše kriva Ljubljana. Vsak dan iz drugih občin v Ljubljano pride 80.000 delavcev, 20.000 študentov, 6.000 dijakov, v trgovine, prevozi, poslovni obiski, zdravstvo...okoli 150.000 prihodov v povprečnem delovnem dnevu. DNEVNI DELOVNI MIGRANTI!!!
Odgovori
+4
5 1
Bbcc12
12. 10. 2026 10.29
To so desničarji.
Odgovori
+1
1 0
Bad Minton
12. 10. 2026 10.21
Izgleda da so še najbolj pametni na Ptuju.
Odgovori
+1
2 1
Protoc
12. 10. 2026 10.13
To kar se dogaja z Slovenijo od leta 91..in da Jansa od leta 91 prodaja vse kar se da prodati ali ukrasti..je pa tudi eno veliko vprasanje SLOVENSKEGA NARODA, KAJ SE DOGAJA Z NJIMI. Na oblasti je vedno nekdo ki ŠKODUJE SLOVENIJI..pa vseeno narod z veseljem izvoli da Slovenijo pelje v še večji razpad..Nisem vedel da je Slovenski narod ČUDEN..
Odgovori
+1
7 6
Tir1
12. 10. 2026 10.13
Ali ste za to, da se ukine cestnina? Ali ste za brezplačno vinjeto? Ali ste za to, da se zniža davke? To se gremo...resno!?
Odgovori
+8
9 1
Jožajoža
12. 10. 2026 10.11
Jasno,da populistična vprašanja na referendumu dobijo glas.ste za ukinitev davkov,DA ,ste ,da država ne bi več plačevala duhovnikom plače in prispevke,DA,ste za to,da se ukinejo cestnine,DA in tako naprej
Odgovori
+6
11 5
B1964
12. 10. 2026 10.10
Še malo pa konec vladanja janshi,nikoli več.
Odgovori
+3
12 9
Zvonko Kregar
12. 10. 2026 09.57
S čem se prehranjujejo v Ljubljana Šiška 1
Odgovori
-6
8 14
Stauffenberg
12. 10. 2026 10.03
S slovensko hrano in ne kosovsko!
Odgovori
+7
10 3
Zvonko Kregar
12. 10. 2026 10.14
Ne gledano na rezultat so vsekakor najmanj razdeljen narod v državi
Odgovori
0 0
Googlebot
12. 10. 2026 09.50
Tako je Ljubljana odloči referendum. Kdaj bomo v sloveniji ustanovili elektorske glasove. Ne more eno mesto katero je izgubilo stik z realnostjo stanja v državi odločat v svoj prid.
Odgovori
+7
21 14
Primula1
12. 10. 2026 09.47
Oprostite, ampak 54% volilna udeležba ni visoka. Pol volilnega telesa ni povedalo svojega mnenja.Zakaj? Ker se jim ne da na volišče na lepo nedeljo. A bi mi razmislili o uvedbi elektronskega glasovanja?
Odgovori
+17
21 4
PredsednikSveta
12. 10. 2026 09.49
Več kot polovica volilnih upravičencev je glasovalo na nekem random referendumu? Bro.. to je noro visoka volilna udeležba, sploh ko primerjaš z drugimi referendumi.
Odgovori
+8
8 0
Protoc
12. 10. 2026 10.01
Bro..🤣🤣🤣a zdej še tisti ki kahlje porivajo da prizge, kometirajo kaj je prav in kaj ne..
Odgovori
-3
1 4
Ne hodimnavolitve
12. 10. 2026 09.44
Za RTV bi morala vlada najprej natančno razložiti, kako in zakaj ga bo financirala, kako ga bo prestruktorirala. Če rečejo iz proračuna je to brez vrednosti, ker se lahko v našem imenu odločijo koliko bojo dali in zakaj. Če referendum uspe je to podpisana bianco menica za kakršno koli početje. A bomo RTV5, RTV10, na 1919? Novinarji, ki delajo pri drugih medijih in obvladajo lepo govorjeno slovensko besedo, je nekoč delalo na RTV. Lepa govorjena slovenska beseda je tudi ljubezen do Slovenije, s katero se širikoustijo nekater na desni.
Odgovori
+0
8 8
PredsednikSveta
12. 10. 2026 09.50
Točno tako. Jaz sem glasoval PROTI, ker ne razumem kako bi se RTV naprej financiral, in ali samo zaradi tega ne bom kje drugje plačeval več in istočasno dobil na ta račun samo drugo propagando. Skratka, preveč nejasnosti.
Odgovori
+9
13 4
Kviz
12. 10. 2026 10.01
"Predsednik" potem ne veš nič o razmerah na TV, tam en zaposlen dela, trije pa na njegov račun živijo in nič ne delajo.
Odgovori
+1
5 4
PredsednikSveta
12. 10. 2026 10.33
Kaj ma to veze z mojimi razlogi o tem kako sem glasoval? Če si ti glasoval "ZA" uknitev, samo iz razlogov, ker "en zaposlen dela, trije pa živijo na njegov račun", je to butasto. Prvič iz razlogov ker je to "propaganda", drugič iz razloga, ker ne veš kakšne so dolgoročne posledice ukinitve prispevka.
Odgovori
+1
1 0
RAZKOL
12. 10. 2026 09.38
Že damo ime PARLAMENTARNA PREISKAVO pomeni preiskavo v Parlamentu, a polpismenost je ena največjih vrlin levicarja, namrec komunist ni rabil bit pošten ali pameten, tempev cimbolj pokvarjen in spletkarski.
Odgovori
+2
15 13
B1964
12. 10. 2026 09.50
Ti razmišljajo s svojo glavo,ne kak ti Jansha žabica,pa ti bo takoj bolje
Odgovori
+6
11 5
RAZKOL
12. 10. 2026 09.35
Najvec zaplankancev je seveda v sprani rdeci zadeti sfrj-jevski mafijski Ljubljani, drugod se vidi so Slovenci (vsaj Slovenci) se ohranili nek morlani kompas in poštenost. Tam kjer se nahaja levicar in ićko, seveda tega ni in nikoli nebo.
Odgovori
+3
18 15
Protoc
12. 10. 2026 10.06
Kje ti vidis slovence? Jst vidim samo ilegalce ki prevladujejo povsod po sloveniji..tudi po podeželju so poseljeni..kaj je pa manjkalo SRJ? si imel varovano drzavo in glavno besedo v Jugoslaviji..ampak Janša je videl razprodajo vseh podjetij iz SRJ in na koncu je do zadnjeg Slovenskega podjetja prodal. In z čem se zdaj drzava preživlja? Kitajski minister je rekel da Slovenija ima letos najnižji BDP od bivsih republik..kaj se bo zgodilo z to drzavo v parih letih, je pa vprasanje.
Odgovori
+0
2 2
MEDKO
12. 10. 2026 09.30
proti so tam kjer je največ korupcije. Logično
Odgovori
+7
18 11
RAZKOL
12. 10. 2026 09.36
++++! Tocno to
Odgovori
+0
11 11
Uporabnik1536341
12. 10. 2026 09.26
To je poraz koalicije in nazadnjaštva.Da je toliko volivcev glasovalo za naročnino RTV-a, je zmaga vseh državljanov in razumnih ljudi...
Odgovori
+6
19 13
RAZKOL
12. 10. 2026 09.36
Hahaha se 1x preberi kaj si napisal lol
Odgovori
-2
10 12
gremonazaj
12. 10. 2026 10.20
Možina,ali si to ti?
Odgovori
-1
0 1
Ne hodimnavolitve
12. 10. 2026 09.14
Za RTV bi morala vlada najprej natančno razložiti, kako in zakaj ga bo financirala, kako ga bo prestruktorirala. Če rečejo iz proračuna je to brez vrednosti, ker se lahko v našem imenu odločijo koliko bojo dali in zakaj. Če referendum uspe je to podpisana bianco menica za kakršno koli početje. A bomo RTV5, RTV10, na 1919? Novinarji, ki delajo pri drugih medijih in obvladajo lepo govorjeno slovensko besedo, je nekoč delalo na RTV. Lepa govorjena slovenska beseda je tudi ljubezen do Slovenije, s katero se širikoustijo nekater na desni.
Odgovori
+11
16 5
stoinena
12. 10. 2026 09.34
ah daj no. delaš na RTV? mislim, to je javno trobilo, vodi ga vsaka trenutna vlada, in če nimaš kritičnega razuma in poslušaš medije namesto da gledaš vsakdanjo realnost, potem jim prostovolno nakaži jurja na mesec. najbrž sediš v službi in čakaš konec delovnega časa.
Odgovori
-4
6 10
kokon
12. 10. 2026 09.08
Glasovnice iz centra se vedno štejejo naj dlje in vedno imajo izgovor! ZAKAJ???
Odgovori
-2
15 17
Divji petelin
12. 10. 2026 09.22
Zato ker jih mika Nika…in dodatne potrebne glasovnice po 19h…
Odgovori
-2
10 12
bibaleze
Portal
Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost
Ko stari starši pred otrokom kritizirajo njegovo mamo ali očeta
Ko stari starši pred otrokom kritizirajo njegovo mamo ali očeta
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Se ponoči zbujate z otrplimi rokami? To je v nosečnosti zelo pogosto
Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala
Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala
zadovoljna
Portal
Nina Pečar sporočila, da se z Boštjanom Romihom razhajata
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
Nekoč je bila videti drugače, zdaj o njej govori ves splet
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je plašč, ki ga bomo to jesen videvali povsod
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Vnetje ledvic se lahko začne neopazno: simptomi, ki jih ne gre spregledati
Ali je postana voda varna za pitje?
Ali je postana voda varna za pitje?
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Kar počnete vsak dan, lahko vpliva na trdnost vaših kosti
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
Zakaj v svojem življenju potrebujemo starejše in mlajše prijatelje
cekin
Portal
Mislili so, da je zlorabil bolniško. Delodajalca je razplet drago stal
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Otroci naloge rešijo hitreje kot kadarkoli prej. To ni nujno dobra novica
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Ministrstvo za kulturo z razpisom za štipendije za usposabljanje v tujini
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
moskisvet
Portal
Ujet v kovinski valj, a živ: naprava, ki je nekoč dihala namesto človeka
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Po veliki potrebi na toaletnem papirju ni nobenih sledi: kaj to pomeni?
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
Zakaj se turisti z obiska te popularne destinacije vrnejo razočarani?
dominvrt
Portal
Imate dalije? Pred zimo ne pozabite na ta preprost opravek
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
Mnogi šele zdaj ugotavljajo, čemu služi ta plastični del v pralnem stroju
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
To palmo bi morali poznati: lepa, nezahtevna in varna za pse in mačke
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
okusno
Portal
Če imate doma listnato testo in jabolka, pripravite to hrustljavo jesensko pecivo
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Bučnih semen ne zavrzite: spremenite jih v hrustljav prigrizek
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
voyo
Portal
Vrni se k meni
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009